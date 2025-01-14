Что известно об остановленных российских танкерах

Остановка танкеров состоялась 10 января, как раз после введения американских санкций, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Напомним! Shandong Port Group (Китай) ограничила вход танкеров, находящихся под американскими санкциями, еще до того как США ввели последние ограничения.

По состоянию на 13 января, данные MarineTraffic и сервиса LSEG подтверждают, что танкеры бросили якорь в таких зонах:

5 судов находятся возле китайских портов;

7 – недалеко он Сингапура;

все остальные – у российских берегов в Балтийском море и на Дальнем Востоке.