Більше ніж на допомогу Україні: скільки витратила Чехія на російську нафту і газ

Чехія витратила більше грошей на закупівлю російської нафти та газу, ніж на підтримку України. Попри зобов’язання допомагати Україні в умовах війни, фінансування енергетичних ресурсів з Росії залишає значний слід у бюджеті країни.

Скільки витратила Чехія на російську нафту і газ

Аналітики підрахували, що з початку війни в Україні Чехія витратила більше ніж 7 мільярдів євро на російську нафту та газ. Це у п’ять разів перевищує 1,29 мільярда євро, які Прага виділила на допомогу Києву, повідомляє Politico, посилаючись на звіт Центру вивчення демократії (CSD).

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Ця ситуація виникла внаслідок того, що після вторгнення Росії в Україну Європейський Союз надав Чеській Республіці виняток із заборони на постачання російської нафти. Втім, на думку аналітиків, Прага могла повністю припинити свою залежність від Росії.

Зауважте! Згідно з даними, у 2023 році залежність Чехії від російської нафти фактично зросла до 60% попри плани уряду країни поступово відмовитися від закупівель з Росії.

Коментуючи цю новину в понеділок, уповноважений України з питань санкцій Владислав Власюк зазначив, що "розчаровує те, що дружні країни" все ще уникають рішучого відмовлення від російських енергоресурсів.