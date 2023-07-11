Перевірки в банках відновлюють: чому ВПО та пенсіонерам можуть заблокувати рахунки

11 липня 2023, 12:33
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Джерело:

"Ощадбанк"

Пенсіонери та внутрішньо переміщені особи, які отримують соціальну допомогу, знову проходитимуть фізичну ідентифікацію особи в "Ощадбанку" як це було раніше. Повернення перевірок пов'язують із закінченням карантину COVID-19. Відтак, якщо цього не зробити, рахунки одержувачів виплат будуть заблоковані.

Як повідомляють у банку через закінчення карантину внаслідок COVID-19, з 1 вересня 2023 року "Ощадбанк" поновлює проведення фізичної ідентифікації пенсіонерів та одержувачів соціальної (адресної) допомоги з числа внутрішньо переміщених осіб. 

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Як відбуватиметься ідентифікація

Перевірятимуть пенсіонерів та одержувачів соцдопомоги у три етапи:

  • Вам потрібно особисто звернутися до будь-якого відділення банку та мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Крім того, не забудьте взяти основну платіжну картку або основне електронне пенсійне посвідчення (ЕПП).
  • Ці документи необхідно пред’явити працівнику "Ощадбанку".
  • Після цього пенсіонери або одержувачі соціальної допомоги можуть отримати готівку чи переглянути залишок коштів на рахунку через касовий POS-термінал. Крім того, можуть встановити чи змінити ПІН-код з використанням основної платіжної картки або основного ЕПП.
Зверніть увагу! Якщо особа не пройде фізичну ідентифікацію банк зупинить видаткові операції за картковим рахунком.

Розблокувати їх можна у випадку, коли ВПО чи пенсіонер пройде ідентифікації за встановленою процедурою. Це відбувається автоматично не пізніше наступного календарного дня.

Фінансова допомога у розмірі 6 600 гривень

Кошти від благодійної організації ADRA Ukraine можуть отримати наступні категорії:

  • сім'ї з дітьми, які перебувають на території воєнних дій або виїхали звідти;
  • багатодітні сім'ї, діти-сироти та напівсироти;
  • вагітні та годуючі грудьми жінки;
  • жінки чи чоловіки, які самостійно утримують сім'ю;
  • особи віком понад 50 років з інвалідністю;
  • особи з інвалідністю з хронічними захворюваннями/пораненням внаслідок бойових дій.
Важливо! Вона розрахована лише на жителів з Києва, Харкова, Сум, Миколаєва, Херсону, Луганська, Донецька, Житомира, Запоріжжя та Чернігова.

Для реєстрації на допомогу варто:

  • звернутися за телефоном (067) 333-17-52;
  • залишити заявку й відправити до чат-бота у Viber або Telegram документи.
Це перша та друга сторінки паспорта, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження, документ, що підтверджує вашу категорію, за якою нараховуються виплати, довідка про прописку (якщо у вас є ID-карта).

Якщо усе пройде успішно, то на ваш рахунок надійдуть кошти й ви отримаєте смс-повідомлення про це.

Автор: Валерія Городинська