Перевірки в банках відновлюють: чому ВПО та пенсіонерам можуть заблокувати рахунки

Пенсіонери та внутрішньо переміщені особи, які отримують соціальну допомогу, знову проходитимуть фізичну ідентифікацію особи в "Ощадбанку" як це було раніше. Повернення перевірок пов'язують із закінченням карантину COVID-19. Відтак, якщо цього не зробити, рахунки одержувачів виплат будуть заблоковані.

Як повідомляють у банку через закінчення карантину внаслідок COVID-19, з 1 вересня 2023 року "Ощадбанк" поновлює проведення фізичної ідентифікації пенсіонерів та одержувачів соціальної (адресної) допомоги з числа внутрішньо переміщених осіб.

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Як відбуватиметься ідентифікація

Перевірятимуть пенсіонерів та одержувачів соцдопомоги у три етапи:

Вам потрібно особисто звернутися до будь-якого відділення банку та мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Крім того, не забудьте взяти основну платіжну картку або основне електронне пенсійне посвідчення (ЕПП).

Ці документи необхідно пред’явити працівнику "Ощадбанку".

Після цього пенсіонери або одержувачі соціальної допомоги можуть отримати готівку чи переглянути залишок коштів на рахунку через касовий POS-термінал. Крім того, можуть встановити чи змінити ПІН-код з використанням основної платіжної картки або основного ЕПП.

Якщо особа не пройде фізичну ідентифікацію банк зупинить видаткові операції за картковим рахунком.

Розблокувати їх можна у випадку, коли ВПО чи пенсіонер пройде ідентифікації за встановленою процедурою. Це відбувається автоматично не пізніше наступного календарного дня.

Фінансова допомога у розмірі 6 600 гривень

Кошти від благодійної організації ADRA Ukraine можуть отримати наступні категорії:

сім'ї з дітьми, які перебувають на території воєнних дій або виїхали звідти;

багатодітні сім'ї, діти-сироти та напівсироти;

вагітні та годуючі грудьми жінки;

жінки чи чоловіки, які самостійно утримують сім'ю;

особи віком понад 50 років з інвалідністю;

особи з інвалідністю з хронічними захворюваннями/пораненням внаслідок бойових дій.

Вона розрахована лише на жителів з Києва, Харкова, Сум, Миколаєва, Херсону, Луганська, Донецька, Житомира, Запоріжжя та Чернігова.

Для реєстрації на допомогу варто:

звернутися за телефоном (067) 333-17-52;

залишити заявку й відправити до чат-бота у Viber або Telegram документи.

Це

Якщо усе пройде успішно, то на ваш рахунок надійдуть кошти й ви отримаєте смс-повідомлення про це.