Річ не в Трампі: чому насправді падає євро

Зараз на валютному ринку відчувається ослаблення євро. Деякі пов'язують ці тенденції з виборами США. Однак, це не зовсім так. Для повноти картини варто враховувати й інші фактори впливу на євро.

Які фактори найбільше вплинули на курс євро

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин наголошує, що послаблення євро першочергово пов'язане з війною в Україні. Зокрема, на ситуацію впливає відмова європейських країн від дешевих російських енергоресурсів, повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

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Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик Також вплинуло закриття європейських поставок до Росії в автомобільній та переробній промисловості. Точніше, вони продовжуються, але довгими логістичними ланцюжкками, які проходять через Туреччину, Вірменію та Середню Азію. Порівняно з попередніми обсягами, це краплинні поставки.

Шевчишин також уточнює, що вагомий вплив на курс євро мають різні процентні ставки центральних банків ЄС та США. Зараз ці показники такі:

у Європейському банку процентна ставка центрального банку складає 3,4%;

у США – 4,75%.

Зверніть увагу! На думку Шевчишина, ситуація у економіках Китаю та США набагато краща ніж у Європі.

Як вплине на євро політика Трампа

Трамп анонсував проведення протекціоністської політики. Тобто, новообраний президент США прагне захистити американський ринок. Ця політика реалізовуватиметься, зокрема, через введення певних обмежень та мит.

Наразі всі очікують, що він почне реалізовувати ці заяви, що ще більше тиснутиме на європейський ринок і валюту. Крім того, більшість країн НАТО розташовані саме в Європі, і вони будуть зобов’язані витрачати щонайменше 2% бюджету на оборону,

– наголошує аналітик.

Як зазначає Шевчишин, кошти на оборону країни Європи "забиратимуть" з інших галузей. Наприклад, вилучатимуть з соціальних сфер.