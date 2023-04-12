Деяким українським пенсіонерам скасують виплати: за що можуть забрати пенсію

Через війну чимало українських пенсіонерів виїхало за кордон. Однак, якщо громадяни виїхали не на тимчасове, а на постійне місце проживання, тоді Пенсійний фонд України може припинити виплачувати пенсію.

Хто може позбутися пенсії

Ті пенсіонери, які виїхали за кордон на постійне місце проживання, можуть бути позбавлені виплат пенсії. У Пенсійному фонду пояснили, що у таких випадках міграційна служба повідомляє про оформлений виїзд. Після цього припиняється нарахування коштів.

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Однак, пенсіонери мають право подати заяву до ПФУ для отримання пенсії. При цьому, їм потрібно надати документи про виїзд на постійне місце проживання.

Кількість військових після перемоги зменшиться: чому можуть виникнути проблеми з пенсіями

Таким чином, вони можуть

Після перемоги України над Росією, кількість військових може суттєво скоротитися. Це може призвести до того, що надходження до Пенсійного фонду зменшаться.

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що із зарплат захисники щомісяця платять в бюджет Фонду

Лише уявіть, до повномасштабної війни лише близько 1,32 мільярда гривень надходило у ПФУ із зарплат військових. Водночас у січні 2022 року ця цифра склала майже 20 мільярдів гривень.