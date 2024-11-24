Про що потрібно інформувати ПФУ, аби не втратити субсидію

Українці мають обов'язково сповіщати ПФУ про певні зміни для того, аби не втратити субсидію. Йдеться про обставини, які впливають на нарахування цієї допомоги.

Про що необхідно повідомляти ПФУ

Інформувати Пенсійний фонд про зміни потрібно протягом 30 днів з моменту їх настання, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Читайте також Курс злотого зріс та впав водночас: що з польською валютою перед вихідними

Про що потрібно повідомляти Пенсійному фонду:

зміни у складі осіб, які зареєстровані у приміщенні;

зміни у переліку послуг ЖКП, які отримує особа (або ж умов надання цих послуг);

набуття права власності на транспортний засіб (виключенням є причеп та мопед);

купівля іноземної валюти, банківських металів протягом останнього року на суму більш як 50 тисяч гривень;

набуття права власності на майно вартістю більш як 50 тисяч гривень;

одноразова покупка на суму понад 50 тисяч гривень;

купівля облігацій внутрішньої державної позики на більш як 100 тисяч гривень;

відкриття депозиту на суму більш як 100 тисяч гривень;

перебування одного з членів домогосподарства за кордоном понад 60 днів;

зміна управителя чи виконавця комунальних послуг;

створення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку тощо.

Зверніть увагу! Сконтактуватися зі спеціалістами ПФУ можна як онлайн, так і офлайн.