Що потрібно знати українцям, які хочуть вийти на пенсію у 2025

Цьогоріч пенсійний вік підвищувати не будуть. Українці і надалі зможуть вийти на пенсію у 60, 63 чи 65 років.

Які умови виходу на пенсію у 2025

Для кожного віку визначено свій мінімум стажу, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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У 2025 році вимоги до мінімальної кількості стажу такі:

якщо особа хоче вийти на пенсію у 60 років, цьогоріч їй потрібно набути мінімум 32 роки страхового стажу;

для тих, хто прагне вийти на пенсію у 63 роки, мінімум складає – 22 роки страхового стажу;

у 65 років потрібно мати щонайменше 15 років страхового стажу.

Починаючи з 1 січня 2028 року, у разі наявності 40 і більше календарних років страхового стажу, пенсія за віком призначається незалежно від віку,

– йдеться в повідомленні ПФУ.

Нагадаємо! Мінімальна кількість стажу для виходу на пенсію у 60 та 63 роки зростатиме до 2028 року. А от мінімум для 65 років (15 років стажу) залишиться незмінним.