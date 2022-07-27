Через війну Ахметов втратив понад половину своїх статків, – Forbes

Повномасштабна війна торкнулася всіх українців й винятком не стали навіть найбагатші люди країни. Серед них і Рінат Ахметов, який хоч і досі залишається лідером у списку багатіїв, та все ж втратив більшу частину свої статків.

На початку 2022 року, тобто до російського вторгнення, статки Ахметова оцінювали в 13,7 мільярда доларів. Після 5 місяців війни статки олігарха зменшилися до 4,9 мільярда.

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З чим пов'язані втрати Ахметова

Майже половина статків Ріната Ахметова – група "Метінвест". Якщо бути точним, то 46%. Ядром металургійної діяльності групи були 2 підприємства в Маріуполі – завод "Азовсталь" та Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча. На цих заводах виробляли до 40% української металопродукції й близько 90% – серед компаній "Метінвесту".

Зруйнування цих заводів та окупація Маріуполя серйозно вдарила по групі – вона втратила 2/3 оціночної вартості. Тобто якщо раніше її оцінювали в 3 мільярди доларів, то зараз в 1 мільярд.

Другим за прибутками джерелом доходів Ахметова є нерухомість. Якщо його іноземна власність не змінилася в ціні, то нерухомість в Україні суттєво здешевшала. За оцінками видання, її вартість знизилася на 20%.

Третім за прибутками джерелом доходів Ахметова є енергохолдинг ДТЕК. Він уникнув серйозних руйнувань, однак зазнав деяких втрат. Наприклад, холдинг втратив Луганську ТЕС ще у перші дні повномасштабної війни й цю втрату оцінюють у близько 180 мільйонів доларів. Також холдинг зупинив роботу Запорізької ТЕС в Енергодарі. Водночас Криворізька та Курахівська станції зазнають постійних обстрілів.

Що кажуть в компанії Ахметова

Організація System Capital Management олігарха відреагувала на дослідження видання. Там кажуть, що будь-які оцінки активів під час війни можуть бути хибними.

Там кажуть, що зараз через активні бойові дії немає змоги провести оцінку завданих збитків, однак це неодмінно зроблять. Щоправда, в організації очікують, що сума збитків буде становити десятки мільйонів доларів.

Медіабізнес приносив збитки

До липня 2022 року Рінат Ахметов був активним учасником медіаринку та власником "Медіа групи Україна", однак вирішив відмовитися від ліцензій каналів, онлайн ЗМІ, друкованих видань та інших дозволів на користь держави. Це рішення олігарх пояснив законом про олігархів, хоча себе таким Ахметов не вважає.

Однак медіабізнес для олігарха був збитковим – консолідовані втрати медіахолдингу за минулий рік становлять 936 мільйонів гривень.

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