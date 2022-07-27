В начале 2022 года, то есть до российского вторжения, состояние Ахметова оценивали в 13,7 миллиарда долларов. После 5 месяцев войны состояние олигарха уменьшилось до 4,9 миллиарда.

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С чем связаны потери Ахметова

Почти половина состояния Рината Ахметова – группа "Метинвест". Если быть точным, то 46%. Ядром металлургической деятельности группы были 2 предприятия в Мариуполе – завод "Азовсталь" и Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича. На этих заводах производилось до 40% украинской металлопродукции и около 90% – среди компаний "Метинвеста".

Разрушение этих заводов и оккупация Мариуполя серьезно ударили по группе – она потеряла 2/3 оценочной стоимости. То есть, если раньше ее оценивали в 3 миллиарда долларов, то сейчас в 1 миллиард.

Вторым по доходам источником доходов Ахметова является недвижимость. Если его иностранная собственность не изменилась в цене, недвижимость в Украине существенно подешевела. По оценкам издания ее стоимость снизилась на 20%.

Третьим по доходам источником доходов Ахметова является энергохолдинг ДТЭК. Он избежал серьезных разрушений, однако понес некоторые потери. К примеру, холдинг потерял Луганскую ТЭС еще в первые дни полномасштабной войны и эту потерю оценивают в около 180 миллионов долларов. Также холдинг остановил работу Запорожской ТЭС в Энергодаре. В то же время Криворожская и Кураховская станции подвергаются постоянным обстрелам.

Что говорят в компании Ахметова

Организация System Capital Management олигарха отреагировала на исследование издания. Там говорят, что любые оценки активов во время войны могут быть ошибочными.

Там говорят, что сейчас из-за активных боевых действий нет возможности провести оценку нанесенного ущерба, однако это непременно сделают. Правда, в организации ожидают, что сумма ущерба будет составлять десятки миллионов долларов.

Медиабизнес приносил ущерб

До июля 2022 года Ринат Ахметов был активным участником медиарынка и владельцем "Медиа группы Украина", однако решил отказаться от лицензий каналов, онлайн-СМИ, печатных изданий и других разрешений в пользу государства. Это решение олигарх объяснил законом об олигархах, хотя себя таким Ахметов не считает.

Однако медиа-бизнес для олигарха был убыточным – консолидированные потери медиахолдинга за прошлый год составляют 936 миллионов гривен.

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