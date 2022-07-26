Журналисты 24 канала решили визуализировать астрономические суммы ущерба ахметовским медиа, взяв для расчетов официально известные цифры за прошлый 2021 год.

К теме Ахметов объявил о выходе из медийного бизнеса

Олигарх – человек, обладающий большим состоянием, владеющий компанией с монопольным положением на рынке, участвующий в политической жизни и влияющий на средства массовой информации (СМИ). Если человек имеет 3 из 4 перечисленных характеристик – он может быть официально признан олигархом! Так говорит закон, принятый в Украине в прошлом году.

Цена воздействия

Для того чтобы иметь возможность формировать мнение населения, "самый богатый украинец" удерживал безумно убыточный медийный бизнес. Консолидированный убыток "Медиа Группа Украина" в 2021 году составил 936 миллионов гривен. Это огромная сумма и для большинства украинцев представить ее размеры не так просто. Но мы попытаемся помочь вам это сделать…

Целый эшелон

Итак, если учесть, что одна гривневая монета весит 3,3 грамма (данные с сайта НБУ), то сделав простую операцию перемножения, узнаем, что убытки медиабизнеса Ахметова в прошлом году "весят" 3 090 тонн (!!!). Для того, чтобы перевезти такое количество денег, понадобилось бы примерно 52 грузовых вагона (!), засыпанные "до краев" – по 60 тонн в каждом!!! Еще раз, представьте – эшелон из 52 вагонов по 60 тонн денег "насыпью" на "убытки"! "Крутой бизнес", мог себе позволить, значит выгодно было…



Ущерб от медиабизнеса Ахметова можно было бы перевезти в 52 вагонах / Коллаж 24 канала

Любопытно! У Рината Ахметова есть железнодорожный бизнес. Его инвестиционная компания SCM получила контроль над оператором грузовых вагонов "Лемтранс". Конкретно размеры вагонов данной компании мы и брали для расчетов.

Целый городок в тепле

После первого шока вы могли подумать: "А почему в монетах? Столько монет никто не возил бы!.." и мы тоже так подумали, поэтому решили перевести все в бумажные гривны последнего образца утвержденного НБУ.

Но перед этим должны рассказать вам одну очень известную, даже легендарную историю о колумбийском наркобароне Пабло Эскобаре: под конец своей головокружительной карьеры главного торговца наркотиками в мире, Пабло скрывался с женой и маленькими детьми от полиции. В доме в горах, где они нашли убежище, было очень холодно, так что Эскобар достал из мешка несколько пачек с долларовыми купюрами и разжег ими печку. Так крепко он любил своих детей! И эта история стала подлинной легендой.



Жизнь Эскобара кажется скромной по сравнению с Ахметовым / Коллаж 24 канала

Именно поэтому мы решили сравнить, насколько сильно Ахметов любил свои медиа, так же "сжигая" часть состояния, чтобы "согреть любимых медиадетей", которые так любили расхваливать его самого и его благотворительный фонд на его же каналах.

Как мы считали:

Размеры одной гривневой банкноты последнего образца 63х118 мм (данные сайта НБУ), а при плотности бумаги ~100 г/кв м, вес такой банкноты составляет примерно 0,74 грамма. Вновь простым перемножением получаем "медиаубыток" в 692 тонны 640 килограммов "бумаги". Если учесть, что удельная теплота сгорания бумаги составляет примерно 16,6 мегаджоуля на килограмм (16,6 МДж/кг – данные с Wikipedia), то сумма в 936 миллионов гривен при сжигании могла бы выделить около 11 500 Гигаджоулов тепла!

Типичный (утепленный) жилой дом потребляет в холодное время года около 350 кубометров газа в месяц, что эквивалентно выделению 12,25 ГДж тепловой энергии. Следовательно, полученных от сожженных бумажных гривен тепла хватило бы на обогрев 938 домов в течение целого месяца (!!!) (11500/12,25=938,77)

Целый небольшой городок мог бы согреваться в холодное время года, сжигая в печах исключительно деньги, потраченные самым богатым украинцем на дотацию своих убыточных медиа только в 2021 году!!!

Что вы там рассказывали о легендарном Эскобаре?

Что известно о выходе Ахметова из медиабизнеса

Ринат Ахметов заявил о выходе из медийного бизнеса 11 июля. По его словам, из-за войны ему не удалось продать бизнес на рыночных условиях. Поэтому его компания отказалась от лицензий в пользу государства, чтобы Ахметов не попал в реестр олигархов.

Каналы "Медиа Группы Украина" прекратили вещание , а сайты содержат только «заглушку» из сообщения Ахметова о выходе из медийного бизнеса.

У Ахметова уточнили, что передают государству только лицензии на вещание, а не сами медиа или их активы.

Компания олигарха подала заявление в Национальный совет по телевидению и радиовещанию об аннулировании лицензии телеканалов. Рада приняла соответствующее решение 21 июля.

Теперь Ринат Ахметов формально не подпадает под категорию олигархи – он не имеет и не контролирует медиа, а его бизнес-партнер Вадим Новинский отказался от депутатского мандата, так что миллиардер формально не имеет политического влияния.

На тему – Нацсовет аннулировал телелицензии медиагруппы Ахметова: смотрите видео