Журналісти 24 каналу вирішили візуалізувати астрономічні суми збитків ахметівських медіа, взявши для розрахунків офіційно відомі цифри за минулий 2021 рік.

До теми Ахметов оголосив про вихід з медійного бізнесу

Олігарх – людина, що має великі статки, володіє компанією із монопольним становищем на ринку, бере участь в політичному житті та впливає на засоби масової інформації (ЗМІ). Якщо особа має 3 із 4 перелічених характеристик – вона може бути офіційно визнана олігархом! Так каже закон, який в Україні прийняли минулого року.

Ціна впливу

Для того, щоб мати можливість формувати думку населення, "найбагатший українець" утримував шалено збитковий медійний бізнес. Консолідований збиток "Медіа Група Україна" у 2021 році склав 936 мільйонів гривень. Це величезна сума, і для більшості українців уявити її розміри не так просто. Але ми спробуємо допомогти вам це зробити…

Цілий ешелон

Отож, якщо взяти до уваги, що одна гривнева монета важить 3,3 грама (дані із сайту НБУ), то зробивши просту операцію перемноження, дізнаємося, що збитки медіабізнесу Ахметова минулого року "важать" 3 090 тонн (!!!). Для того, щоби перевезти таку кількість грошей, знадобилося б приблизно 52 вантажних вагони (!), засипані "по вінця" – по 60 тонн у кожному!!! Ще раз, лише уявіть – ешелон із 52 вагонів по 60 тонн грошей "насипом" на "збитки"! "Крутий бізнес", міг собі дозволити, виходить вигідно було…



Збитки від медіабізнесу Ахметова можна було б перевезти у 52 вагонах / Колаж 24 каналу

Цікаво! У Ріната Ахметова є залізничний бізнес. Його інвестиційна компанія SCM отримала контроль над оператором вантажних вагонів "Лемтранс". Саме розміри вагонів цієї компанії ми і брали для розрахунків.

Ціле містечко в теплі

Після першого шоку ви могли подумати: "А чому у монетах? Стільки монет ніхто не возив би!.." і ми теж так подумали, а тому вирішили перевести все у паперові гривні останнього зразка затвердженого НБУ.

Але перед тим мусимо розказати вам одну дуже відому, навіть легендарну історію про колумбійського наркобарона Пабло Ескобара: під кінець своєї карколомної кар’єри головного торгівця наркотиками у світі, Пабло переховувався з дружиною та малими дітьми від поліції. У будинку в горах, де вони знайшли прихисток, було дуже холодно, тож Ескобар дістав із мішка кілька пачок із доларовими купюрами та розпалив ними грубку. Так сильно він любив своїх дітей! І ця історія стала справжньою легендою.



Життя Ескобара здається скромним порівняно з Ахметовим / Колаж 24 каналу

Саме тому ми вирішили порівняти, наскільки сильно Ахметов любив свої медіа, так само "спалюючи" частину статків, щоб "зігріти улюблених медіадітей", які так любили розхвалювати його самого та його благодійний фонд на його ж каналах.

Як ми рахували:

Розміри однієї гривневої банкноти останнього зразка 63х118 мм (дані сайту НБУ), а при щільності паперу ~100 грам/кв м, вага такої банкноти складає приблизно 0,74 грама. Знову простим перемноженням дістаємо "медіазбиток" в 692 тонни 640 кілограмів "паперу". Якщо взяти до уваги, що питома теплота згорання паперу складає приблизно 16,6 мегаджоуля на кілограм (16,6 МДж/кг – дані з Wikipedia), то сума в 936 мільйонів гривень при спалюванні могла б виділити близько 11 500 Гігаджоулів тепла!

Типовий (утеплений) житловий будинок споживає у холодну пору року близько 350 кубометрів газу на місяць, що еквівалентно виділенню 12,25 ГДж теплової енергії. А отже, отриманих від спалених паперових гривень тепла вистачило б на обігрів 938 будинків протягом цілого місяця (!!!) (11500/12,25=938,77)

Ціле невеличке містечко могло би зігріватися в холодну пору року, спалюючи у печах виключно гроші, витрачені найбагатшим українцем на дотацію своїх збиткових медіа лише у 2021 році!!!

Що ви там розповідали про легендарного Ескобара??

Що відомо про вихід Ахметова з медіабізнесу

Рінат Ахметов заявив про вихід з медійного бізнесу 11 липня. За його словами, через війну йому не вдалося продати бізнес на ринкових умовах. Тож його компанія відмовилася від ліцензій на користь держави, щоб Ахметов не потрапив до реєстру олігархів.

Канали "Медіа Групи Україна" припинили мовлення, а сайти містять лише «заглушку» із повідомлення Ахметова про вихід із медійного бізнесу

В Ахметова уточнили, що передають державі лише ліцензії на мовлення, а не самі медіа чи їхні активи.

Компанія олігарха подала заяву до Національної ради з питань телебачення та радіомовлення щодо анулювання ліцензії телеканалів. Рада схвалила відповідне рішення 21 липня.

Тепер Рінат Ахметов формально не підпадає під категорію олігархи – він не має і не контролює медіа, а його бізнес-партнер Вадим Новинський відмовився від депутатського мандату, тож мільярдер формально не має політичного впливу.

До теми – Нацрада анулювала телеліцензії медіагрупи Ахметова: дивіться відео