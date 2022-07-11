Все СМИ "Медиа Группы Украина" откажутся от всех своих лицензий в пользу государства. Речь идет о телеканалах, сайтах и ​​печатных изданиях медиахолдинга, который принадлежит олигарху.

Напомним Механизм формирования Реестра олигархов запущен, – Данилов

Причиной стал закон об олигархах

Ринат Ахметов объяснил свое решение созданием реестра олигархов в Украине. Правда, бизнесмен отрицает, что он олигарх.

Ахметов также отметил, что 6 месяцев, отведенных на продажу медиахолдинга и война россии с Украиной, помешали провести продажу на рыночных условиях.

Как крупнейший частный инвестор в экономику Украины я неоднократно говорил, что не был, не являюсь и не буду олигархом. Короткий шестимесячный срок, определенный законом для продажи медиаактивов и российская военная агрессия против Украины не дают возможности компании SCM продать медиабизнес на рыночных условиях,

– заявил Ахметов.

Таким образом, Ринат Ахметов решил передать все лицензии на телеканалы и другие СМИ медиахолдинга в собственность государства.

Справка. "Медиа Группа Украина" – один из крупнейших медиахолдингов Украины. В него входят телеканалы "Украина", "Украина24" и "Футбол".

Закон об олигархах: главное

Закон об олигархах в Украине был принят в ноябре 2021 года. Инициатором законопроекта стал президент Владимир Зеленский.

Согласно закону, олигархом можно считать человека, который имеет значительный экономический и политический вес в обществе и отвечает по меньшей мере 3 из 4 следующих пунктов:

участвует в политической жизни;

оказывает значительное влияние на средства массовой информации;

является конечным бенефициарным собственником предприятия, которое является субъектом естественных монополий или занимает монопольное положение на рынке;

подтвержденная стоимость активов лица (и субъектов хозяйствования, бенефициаром которых он является), превышает один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

То есть влияние на СМИ является одним из пунктов определения олигарха в соответствии с принятым законопроектом.

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