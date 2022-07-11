Все СМИ "Медиа Группы Украина" откажутся от всех своих лицензий в пользу государства. Речь идет о телеканалах, сайтах и печатных изданиях медиахолдинга, который принадлежит олигарху.
Напомним Механизм формирования Реестра олигархов запущен, – Данилов
Причиной стал закон об олигархах
Ринат Ахметов объяснил свое решение созданием реестра олигархов в Украине. Правда, бизнесмен отрицает, что он олигарх.
Ахметов также отметил, что 6 месяцев, отведенных на продажу медиахолдинга и война россии с Украиной, помешали провести продажу на рыночных условиях.
Как крупнейший частный инвестор в экономику Украины я неоднократно говорил, что не был, не являюсь и не буду олигархом. Короткий шестимесячный срок, определенный законом для продажи медиаактивов и российская военная агрессия против Украины не дают возможности компании SCM продать медиабизнес на рыночных условиях,
– заявил Ахметов.
Таким образом, Ринат Ахметов решил передать все лицензии на телеканалы и другие СМИ медиахолдинга в собственность государства.
Закон об олигархах: главное
Закон об олигархах в Украине был принят в ноябре 2021 года. Инициатором законопроекта стал президент Владимир Зеленский.
Согласно закону, олигархом можно считать человека, который имеет значительный экономический и политический вес в обществе и отвечает по меньшей мере 3 из 4 следующих пунктов:
- участвует в политической жизни;
- оказывает значительное влияние на средства массовой информации;
- является конечным бенефициарным собственником предприятия, которое является субъектом естественных монополий или занимает монопольное положение на рынке;
- подтвержденная стоимость активов лица (и субъектов хозяйствования, бенефициаром которых он является), превышает один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.
То есть влияние на СМИ является одним из пунктов определения олигарха в соответствии с принятым законопроектом.
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