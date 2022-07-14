Первый заместитель главы Нацсовета по телевидению и радиовещанию Валентин Коваль подтвердил, что заявление об аннулировании лицензии поступило.

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Следующее заседание Нацсовета анонсировано на 21 июля.

Да. Заявление на аннулирование лицензии поступило. По закону в течение 15 суток комиссия должна принять решение. Следующее заседание анонсировано на 21 июля, это четверг. Сейчас формируется повестка дня этого заседания,

– сказал Валентин Коваль.