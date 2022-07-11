Михаил Подоляк подчеркнул, что обязательное исполнение законов является ключевой чертой правового государства. Поэтому он приветствовал решение Рината Ахметова выйти из медиабизнеса.

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Закон об олигархах является новой страницей в отношениях государства и бизнеса

Советник главы Офиса Президента подчеркнул, что закон об олигархах, который стал причиной такого решения Рината Ахметова, стал новой страницей в отношениях государства и бизнеса. Михаил Подоляк подчеркнул, что эта страница основана на прозрачности.

Ключевая черта зрелых государств – обязательность выполнения законов. Закон о деолигархизации – начало новой страницы в отношениях государства и бизнеса. Отношениях, основанных на прозрачности и отказе от кулуарщины. Сегодня есть достойный пример от группы SKM — закон один для всех,

– подчеркнул Подоляк.

Ахметов выходит из медиабизнеса

11 июля олигарх Ринат Ахметов объявил, что выходит из медиабизнеса, а принадлежащая ему "Медиа Группа Украина" откажется от всех лицензий в пользу государства. Речь идет о печатных СМИ, онлайн-изданиях и телеканалах медиахолдинга, в частности "Украина", "Украина24" и "Футбол".

Сам бизнесмен назвал причиной такого решения закон об олигархах и создании соответствующего реестра, хотя себя он отказывается ассоциировать с этой категорией. Олигархом, согласно закону, считают человека, который имеет значительный вес в политической и экономической жизни страны и подпадает под, по меньшей мере, 3 из 4 категорий. Одной из них есть влияние на СМИ.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко отметил, что для него, как и всех украинцев, это заявление внезапно, поэтому пока комментировать дальнейшую судьбу медиахолдинга трудно. Чиновник назвал решение Ахметова прецедентом для Украины и отметил, что оно будет иметь влияние на рынок, который "просел" из-за войны.

Следует отметить, что "Медиа Группа Украина" входит в список крупнейших медиахолдингов Украины.

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