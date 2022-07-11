Михайло Подоляк наголосив, що обов'язкове виконання законів є ключовою рисою правової держави. Тому він привітав рішення Ріната Ахметова вийти з медіабізнесу.

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Закон про олігархів є новою сторінкою у відносинах держави та бізнесу

Радник голови Офісу Президента підкреслив, що закон про олігархів, який став причиною такого рішення Ріната Ахметова, став новою сторінкою у відносинах держави та бізнесу. Михайло Подоляк наголосив, що ця сторінка заснована на прозорості.

Ключова риса зрілих держав — обов‘язковість виконання законів. Закон про деолігархізацію — початок нової сторінки у відносинах держави та бізнесу. Відносинах, заснованих на прозорості та відмові від кулуарщини. Сьогодні маємо гідний приклад від групи SKM — закон один для всіх,

– наголосив Подоляк.

Ахметов виходить з медіабізнесу

11 липня олігарх Рінат Ахметов оголосив, що виходить з медіабізнесу, а "Медіа Група Україна", яка належала йому, відмовиться від всіх ліцензій на користь держави. Мова йде про друковані ЗМІ, онлайн-видання та телеканали медіахолдингу, зокрема "Україна", "Україна24" та "Футбол".

Сам бізнесмен назвав причиною такого рішення закон про олігархів і створення відповідного реєстру, хоча себе він відмовляється асоціювати з цією категорією. Олігархом, згідно з законом, вважають людину, яка має значну вагу в політичному та економічному житті країни і підпадає під щонайменше 3 з 4 категорій. Однією із них є вплив на ЗМІ.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко зазначив, що його, як і всіх українців, ця заява заскочила зненацька, тому поки що коментувати подальшу долю медіахолдингу важко. Урядовець назвав рішення Ахметова прецедентом для України і зазначив, що воно матиме вплив на ринок, який "просів" через війну".

Варто зазначити, що "Медіа Група Україна" входить до списку найбільших медіахолдингів України.

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