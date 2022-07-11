Несподівану заяву бізнесмена прокоментував міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в етері телемарафону єдиних новин. 24 канал передає деталі.

Детальніше Ахметов оголосив про вихід з медійного бізнесу

Заява Ахметова є прецедентом для України

Міністр культури здивований рішенням Ахметова й зазначив, що новина про вихід бізнесмена з медійного ринку його заскочила зненацька так само, як і всіх інших. Ткаченко зауважив, що наразі не може коментувати подальшу долю засобів масової інформації "Медіа Групи Україна", оскільки не володіє достатньою інформацією.

Я спробую переговорити з представниками власників, з керівництвом медіагрупи. Єдине, що я можу сказати на цей момент, це – серйозна новина, тому що "Медіа Група Україна" є однією із чотирьох найбільших приватних медіагруп України,

– додав міністр культури та інформаційної політики.

Ткаченко пояснив, що рішення Ахметова не може не позначитися на українському медіаринку, який і так значно "просів" унаслідок широкомасштабної війни росії проти нашої держави. Посадовець підсумував, що йому необхідно дізнатися більше інформації по цьому кейсу, втім, навіть сама заява бізнесмена вже є прецедентом для України.

Контекст

Олігарх Рінат Ахметов оголосив про вихід його інвестиційної компанії SCM з медійного бізнесу. За заявою, ЗМІ "Медіа Групи України" відмовляться від усіх своїх ліцензій на користь держави. Мовиться про телеканали, інтернет-ЗМІ та друковані видання медіахолдингу, що належить Ахметову.

Зверніть увагу! До складу "Медіа Група Україна" входять, зокрема, такі телеканали, як "Футбол", "НЛО TV", "Україна", "Україна24" тощо.

До слова, своє рішення один з найбагатших в Україні пояснив створенням реєстру олігархів, хоча себе з цією категорією осіб він категорично відмовляється асоціювати.

Бізнесмен також зауважив, що війна росії проти України та короткі законодавчо встановлені терміни на продаж медіаактивів завадили його інвестиційній компанії продати наявний медіабізнес на ринкових умовах.

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