Об этом рассказала член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко. Она отметила, что об этом говорилось в заявлении олигарха.

К теме Закон один для всех – в ОП прокомментировали выход Ахметова из медиабизнеса

Государству не будут передавать медиа Ахметова

Емченко рассказала, что уже 12 июля выйдет релиз от SCM с определенными деталями по выходу компании из медиа-бизнеса.

Но уже сейчас я хочу зафиксировать. Мы возвращаем государству только государственное – то есть лицензии (которые оно нам выдало) на вещание. Все. Именно это говорится в заявлении Рината Ахметова. И именно это будет сделано,

– подчеркнула член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

По ее словам, никакие другие активы медиагруппы государству не будут передавать ни бренды, ни библиотеки.

"О передаче активов нет ни слова и в заявлении Ахметова, ни одного", – добавила Емченко.

Она подытожила, что компания и не подозревает, как государство будет распоряжаться этими лицензиями. Возможно, их решат кому-то выдать, а возможно – нет.

Это серьезная новость, - Ткаченко о том, что Ахметов отдает свой медиа-бизнес

Ахметов выходит из медиабизнеса

Олигарх Ринат Ахметов объявил, что выходит из медиабизнеса , а принадлежащая ему "Медиа Группа Украина" откажется от всех лицензий в пользу государства. Речь идет о печатных СМИ, онлайн-изданиях и телеканалах медиахолдинга, в частности "Украина", "Украина24" и "Футбол".

Причиной такого решения Ахметов назвал закон об олигархах и создании соответствующего реестра. Однако он отказывается называть себя именно так. Обратите внимание, что по закону олигархом считают человека, который среди прочего имеет значительный вес в политической и экономической жизни страны, а также влияние на СМИ.

Любопытно! "Медиа Группа Украина" входит в список крупнейших медиахолдингов Украины.

Будет интересно – Ахметов подал против России иск в ЕСПЧ: смотрите видео