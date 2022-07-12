Каналы "Медиа Группы Украина" показывают телемарафон
Во вторник, 12 июля, все каналы "Медиа Группы Украина", в том числе развлекательные, начали транслировать общенациональный телемарафон, информирует 24 канал.
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Речь идет не только о каналах "Украина" и "Украина 24", но и о нишевых – НЛО TV, Индиго TV и даже Футбол "1/2/3". Телемарафон транслирует и канал футбольного клуба Шахтер – SHAKHTAR TV.
С 12 июля перестали обновляться сайты "Сегодня" и "Украина 24". Не работает и сайт каналов "Футбол 1/2/3". На сайтах размещено сообщение, что Ринат Ахметов объявил о выходе из медиабизнеса.
После выхода Ахметова из медиабизнеса его каналы показывают телемарафон / Скриншоты
Как известно, медиахолдинг "Медиа Группа Украина" состоит из 10 эфирных и спутниковых телевизионных каналов, интернет-ресурсов и печатных СМИ. Среди них:
- телеканал "Украина 24",
- телеканал "Украина",
- Молодежный телеканал НЛО TV
- телеканал Индиго TV,
- тематические каналы "Футбол 1/2/3",
- международные каналы Ukraine 1/Ukraine 2,
- NLO TV 1/NLO TV 2,
- "34 телеканал",
- телеканал "Донбасс",
- телеканал "Сигма",
- "Новостная Группа Украина",
- Мультимедийная платформа СЕГОДНЯ,
- "Медиа партнерство Баинг",
- оператор спутникового вещания Xtra TV,
- ОТТ-платформа OLL.TV,
- Проект Vogue.UA.
Что известно о выходе Ахметова из медиабизнеса
Олигарх Ринат Ахметов 11 июля заявил о выходе из медийного бизнеса. Медиахолдинг бизнесмена откажется от всех лицензий в пользу государства. Ахметов объяснил свое решение созданием реестра олигархов в Украине. Правда, владелец Шахтера отрицает то, что он олигарх.
Впоследствии член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко сообщила, что олигарх передает государству не свои медиа, а только лицензии на вещание.
Решение Ахметова прокомментировали в Офисе Президента. Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал это примером того, что закон является одним для всех.
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сказал, что удивлен решением Ахметова. Он пояснил, что решение олигарха не может не отразиться на украинском медиарынке, который и так значительно "просел" по причине полномасштабной войны россии против нашего государства.
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