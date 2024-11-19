Як пенсіонер може збільшити пенсію на майже 1000 гривень

Українські пенсіонери мають змогу збільшити свою пенсію на майже 1000 гривень. Збільшення відбувається через нарахування спеціальної надбавки.

Хто може отримати таку надбавку

Надбавка майже тисяча гривень надається особам, які мають погіршений стан здоров'я. Йдеться про громадян, що потребують стороннього догляду, повідомляє 24 Канал з посиланням на Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій для окремих категорій осіб".

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Які ще є вимоги для отримувача цієї надбавки:

особа має бути старше 80 років;

мешкати на самоті;

отримувати пенсію за віком.

Зауважте! Ця надбавка складає 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (з 1 січня це 2 361 гривня). Відповідно, зараз ця виплата складає 944 гривні.

Як пенсіонер може отримати цю надбавку

Пенсіонер має самостійно звернутись у ПФУ для отримання цієї надбавки. До заяви необхідно додати певні документи:

паспорт та РНОКПП;

виписка з ПФУ, яка засвідчує, що пенсіонер ще не отримує надбавку для догляду.

Зверніть увагу! До пакета документів треба обов'язково додати висновок лікарсько-консультативної комісії про відповідний стан здоров'я пенсіонера.