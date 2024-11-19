Кто может получить такую надбавку

Надбавка почти тысяча гривен предоставляется лицам, которые имеют ухудшенное состояние здоровья. Речь идет о гражданах, нуждающихся в постороннем уходе, сообщает 24 Канал со ссылкой на Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения социальных гарантий для отдельных категорий лиц".

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Какие еще есть требования для получателя этой надбавки:

лицо должно быть старше 80 лет;

проживать в одиночестве;

получать пенсию по возрасту.

Заметьте! Эта надбавка составляет 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (с 1 января это 2 361 гривна). Соответственно, сейчас эта выплата составляет 944 гривны.

Как пенсионер может получить эту надбавку

Пенсионер должен самостоятельно обратиться в ПФУ для получения этой надбавки. К заявлению необходимо приложить такие документы:

паспорт и РНОКПП;

выписка из ПФУ, которая удостоверяет, что пенсионер еще не получает надбавку для ухода.

Обратите внимание! К пакету документов надо обязательно приложить заключение врачебно-консультативной комиссии о соответствующем состоянии здоровья пенсионера.