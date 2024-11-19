Хто може отримати таку надбавку

Надбавка майже тисяча гривень надається особам, які мають погіршений стан здоров'я. Йдеться про громадян, що потребують стороннього догляду, повідомляє 24 Канал з посиланням на Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій для окремих категорій осіб".

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Які ще є вимоги для отримувача цієї надбавки:

особа має бути старше 80 років;

мешкати на самоті;

отримувати пенсію за віком.

Зауважте! Ця надбавка складає 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (з 1 січня це 2 361 гривня). Відповідно, зараз ця виплата складає 944 гривні.

Як пенсіонер може отримати цю надбавку

Пенсіонер має самостійно звернутись у ПФУ для отримання цієї надбавки. До заяви необхідно додати певні документи:

паспорт та РНОКПП;

виписка з ПФУ, яка засвідчує, що пенсіонер ще не отримує надбавку для догляду.

Зверніть увагу! До пакета документів треба обов'язково додати висновок лікарсько-консультативної комісії про відповідний стан здоров'я пенсіонера.