Без індексації: кому не варто чекати на збільшення пенсії
Для частини українців індексація не проводиться. Саме тому під час весняної індексації пенсій не всі українці отримали збільшення виплат.
Чиї виплати залишаться без змін попри індексацію
В першу чергу таке "замороження виплат" стосується громадян, які вийшли на пенсію протягом останніх трьох років, адже їхні пенсії нараховані з огляду на нещодавні економічні зміни.
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Також це стосується тих, хто отримує мінімальну пенсію. Річ у тім, що держава поступово підвищує їхні доплати до пенсійного мінімуму. Також виплати не зростають в осіб з високими виплатами. Водночас такі пенсіонери можуть отримати додаткову надбавку після досягнення 70 років.Важливо! Виплата нараховується автоматично у місяць досягнення цього віку. Її розмір поступово збільшується і варіюється від 300 до 570 гривень залежно від віку.
Яка ще надбавка доступна пенсіонерам
Для пенсіонерів з погіршеним станом здоров'я доступна спеціальна надбавка, якщо пенсіонер живе самостійно і потребує догляду з боку сторонніх осіб. При цьому, особа має бути старше 80 років та отримувати пенсійні виплати за віком.Важливо! Щоб отримати таку надбавку, особа має звернутись у ПФУ зі спеціальною заявою. Також пенсіонер зобов'язаний надати документи, які засвідчують погіршений стан здоров'я.
Ця надбавка розраховується як 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Зараз це – 944 гривні.