В одній з країн ЄС може відбутися відключення світла на 72 години

Естонія планує відключатись від російської енергосистеми. Повне від'єднання заплановане на 25 лютого.

Чому в Естонії можуть відключити світло

Естонія планує перехід від російської енергосистеми на Західну, повідомляє 24 Канал з посиланням на Postimees.

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Через цей перехід можуть відбутися масштабні відключення. Однак, за словами прем'єр-міністра Естонії Крістена Міхала, країна готова до будь-якого сценарію, тому потрібно зберігати спокій.

Крістен Міхал Прем’єр-міністр Естонії У кращому випадку нічого не станеться, якщо виникнуть проблеми, наступним кроком буде визначення, яких споживачів потрібно відключити. Найгірший сценарій – відключення електрики на 72 години.

Нагадаємо! Нещодавно країни Балтії оголосили про готовність до відключення від російської енергосистеми. Натомість Литва, Латвія та Естонія планують підключитись до континентальної європейської системи ENTSO-E.