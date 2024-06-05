Яким буде курс долара влітку та чого чекати від валюти

На початку літа 2024 року гривня зазнає деякої девальвації в порівнянні з доларом. Цей тренд відображається у підвищенні курсу гривні до долара.

Що буде з валютою влітку

Аналітики стверджують, що цей рух почався ще у травні, коли населення стало активніше купувати іноземну валюту. Готівковий ринок також відчув певний ажіотаж, що призвело до збільшення попиту на долари.

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Однак експерти вважають, що це тимчасове явище, і розраховують на стабілізацію курсу в майбутньому.

На початку червня Національному банку вдалося зупинити девальваційний тренд. Протягом перших днів червня гривня посилилася, знижуючи своє становище відносно долара. Це призвело до помітного зміцнення гривні, зокрема в готівковому сегменті ринку, де курс стабілізувався у коридорі 40-41 гривні за долар.

Що впливатиме на курс

Прогнозується, що протягом наступних тижнів курс готівкової валюти буде коливатися в межах зазначеного діапазону, реагуючи на зміни курсів на міжнародних валютних ринках та новини в економіці.

Експерти вважають, що в червні ситуація на валютному ринку буде залежати від кількох економічних, воєнних та соціальних факторів. Зокрема, можливе посилення інфляційних процесів у країні.

Крім того, будь-яке загострення на фронті може впливати на всі сфери життя, особливо у регіонах, що найбільше страждають від ворожої агресії. Результати мирної конференції за українською "Формулою миру", запланованої на середину місяця, також можуть визначити подальші тенденції.

У червні очікується корекція курсу іноземної валюти на рівні 40,00-40,3 гривень за долар у перший тиждень торгів, а пізніше можливий ріст курсу до рівнів 40,5-40,95 гривень за долар.