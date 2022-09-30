Чому 8 пакет санкцій проти Росії розчарує українців

Європа готується запровадити проти росії чергову порцію санкцій. Наскільки дієвим виявиться новий пакет обмежень і чи в змозі він буде зменшити загарбницькі апетити країни-агресора

Європа активно обговорює восьмий пакет санкцій проти росії. Чергова хвиля обмежень має стати відповіддю колективного Заходу на часткову мобілізацію в росії та проведення псевдореферендумів на раніше захоплених українських територіях.

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Наскільки дієвим виявиться новий пакет санкцій і чи в змозі він буде зменшити загарбницькі апетити країни-агресора – розбирався 24 канал.

Потенційно найдієвіший інструмент впливу на агресора у вигляді обмеження граничних цін на російську нафту, який ще недавно обговорювався європейцями, в новий пакет санкцій не увійде.

Не нафтою єдиною

Список обмежень, який готують для росії, доволі широкий. Інше питання – наскільки він виявиться дієвим.

Зокрема, передбачається відключення від платіжної системи SWIFT російського Газпромбанку. Його відключення, вважає виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, серйозно вдарить по спроможності російської банківської системи забезпечувати швидкі розрахунки з європейськими партнерами.

Достатньо серйозним ударом для росії стане також обмеження на продаж алмазів.

Передбачені також візові обмеження щодо громадян росії та широкий перелік персональних санкцій. Санкції торкнуться країн і компаній, які допомагають росії обходити обмеження.

Олег Пендзин Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Росіяни вже вистрілили собі в ногу, обмеживши постачання газу в Європу. Сама Європа ніколи б не погодилась перед опалювальним сезоном обмежувати постачання газу. Це зробили росіяни. Вони самі собі завдали шкоди значно більше, ніж це могли зробити європейці, вводячи якісь обмеження в газовій сфері

З політичної точки зору, вважає експерт, Європа зараз має прийняти черговий пакет санкцій як відповідь на мобілізацію в росії та фейкові референдуми на захоплених українських територіях. Європейці на сьогодні мусять якось відреагувати. Тому восьмий пакет санкцій навряд чи матиме серйозні економічні наслідки для росії. Основна мета цього пакета – не економічна, а політична.

Але не варто забувати, що всі попередні пакети санкцій продовжують діяти, і їх вплив на росію лиш наростатиме. Є багато сфер російської економіки, дія санкцій на які вже набула критичного рівня. Це, зокрема, машинобудування, металургія, деревообробка. Вже зараз росія не може виробляти і відновлювати сучасну зброю, а резервісти російської армії оснащуються зброєю радянського зразка, яка свого часу була законсервована.

Світ цивілізований, і не зовсім

Будь-які санкції, які сьогодні накладаються на росію, не є абсолютно виключними, стверджує доктор економічних наук, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло. По кожному напряму росія знаходить лазівки, за допомогою яких вона обходить обмеження. До прикладу, обмеження для російських банків щодо розрахунків за системою SWIFT обходяться через треті країни. Це утруднює життя пересічним росіянам, але для бізнесу особливих проблем не створює. Подібна ситуація – з постачанням тієї чи іншої продукції.

Ярослав Жаліло Доктор економічних наук, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Навіть якщо Європа вирішить взагалі не купувати російський газ і нафту, – знайдуться ринки третіх країн, в тій таки Азії чи Латинській Америці, куди через посередників будуть реалізовуватись російські енергоносії. Наприклад, росія знайшла можливість квазілегально реалізовувати викрадене в Україні зерно, бо знайшлись покупці.

Тому будь-які санкції, які запроваджуються цивілізованим світом, завжди мають обмежений вплив через те, що існує світ не зовсім цивілізований, який продовжує вести бізнес з росією.

Найдошкульнішими для російської економіки, вважає експерт, були б санкції щодо тих галузей, де росія заробляє найбільше, а це, в першу чергу, торгівля енергоносіями. Але тут уже Європа не готова йти на крайні заходи, оскільки наразі не може обійтись без поставок російського газу.

Дуже дошкулило б росії практичне рішення щодо використання заблокованих закордонних активів росії. Мова йде про більше ніж 300 мільярдів доларів. Ці активи можна було б направити як безпосередньо Україні, так і на компенсацію витрат тих країн і міжнародних організацій, які допомагають Україні.

Чи спроможні санкції вплинути на хід війни

Схоже, росіяни поспішають досягти хоч якихось результатів у війні в Україні, зокрема плануючи анексію територій, бо вважають, що в разі певного усталення ситуації зможуть тиснути на Захід щодо скасування санкцій.

Я дуже скептично ставлюсь до думки, що економічні санкції проти росії спроможні вплинути на війну. Щобільше, у керівництва Росії, схоже, існує ілюзія, що санкції триватимуть доти, доки росія веде війну. Щойно вони припинять війну в будь-якому форматі – захопивши частину України, анексувавши, поглинувши – можна буде вести мову про згортання санкцій,

– констатує Ярослав Жаліло.

Якщо світова спільнота дасть зрозуміти росії, що при реалізації подібних сценаріїв санкції будуть ще жорсткішими, тоді може щось змінитись. Мало того, Захід має дати зрозуміти росії, що скасування санкцій можливе лише після повного звільнення території України і визначення розмірів репарацій.

Санкції безперечно необхідні, але на жаль вони не відіграють головної ролі – впливу на перебіг війни. Навіть якщо припинення постачання комплектуючих і технологій унеможливить відтворення росією зброї, знайдуться ті, хто згоден буде постачати країні-агресору зброю власного виробництва. Згадаймо, наприклад, історію з іранськими безпілотниками. Крім того, кількість зброї та живої сили в росії така значна, що навряд чи санкції вплинуть на її бажання завоювати Україну,

– аргументує співрозмовник 24 каналу.

Санкції мають бути доповненням до успішних дій ЗСУ і допомоги Заходу Україні фінансами і зброєю.

Також, акцентує експерт, Захід має чітко розуміти, чого хоче досягнути, запроваджуючи санкції проти росії. Санкції мають запроваджуватись виходячи з нового бачення ролі росії в глобальному світопорядку після війни.