Знову брехня: чи доцільні мита Трампа насправді

Трамп ввів мита на весь імпорт. Це рішення він обґрунтував становищем Америки та тарифами, які діють у інших країнах.

Які тези Трампа неправдиві

Трамп стверджував, що США є доволі слабкою та бідною країною, коштом якої збагачувались інші, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post.

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Дональд Трамп Президент Сполучених Штатів Америки Роками працьовиті американські громадяни були змушені сидіти осторонь, доки інші країни ставали багатими та могутніми, багато в чому за наш рахунок.

Однак, в реальності саме США мають найбільший ВВП на душу населення серед усіх великих. Йдеться, зокрема, про Західну Європу.

Подекуди твердження Трампа були доволі маніпулятивними або навіть помилковими. До прикладу, відносно мит на авто та мотоцикли.

США стягують з інших країн лише 2,4% тариф на мотоцикли. Тим часом Таїланд та інші країни стягують значно вищі ціни, наприклад, 60%, Індія стягує 70%, В'єтнам стягує 75%, а інші навіть більше. Так само до сьогодні США протягом десятиліть стягували 2,5% тариф на автомобілі іноземного виробництва. ЄС стягує з нас понад 10 відсотків тарифів,

– каже Трамп.

В реальності ж ситуація виглядає так:

Індія стягувала 50% мита на мотоцикли, нещодавно вона оголосила про зниження до 40%;

США вже багато років мають мито 25% на імпортні пікапи, це значно більше ніж в Європі.

Toyota продає 1 мільйон іноземних автомобілів у США, а General Motors не продає (в Японії – 24 Канал) майже жодного. Ford продає дуже мало. Жодній з наших компаній не дозволено виходити в інші країни,

– казав Трамп.

В публікації WP йдеться про те, що вказана інформація не відповідає дійсності. Річ у тім, що японський споживач любить автомобілі іншого формату (компактні та економні). Саме тому американські авто і не мають такої популярності.

Зверніть увагу! Збрехав Трамп і про розмір митних зборів з китайських товарів. Новий президент США сказав, що "я отримав сотні мільярдів доларів за свій термін". В реальності ж за першу каденцію Трампа за мита з китайського імпорту бюджет США отримав лише 75 мільярдів доларів.