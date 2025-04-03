Зеленський сказав, що Росія має сплатити репарації

Зокрема Володимир Зеленський підкреслив, що відбудова України – це справедливість, пише 24 Канал з посиланням на слова українського лідера під час зустрічі з керівниками територіальних громад Чернігівщини.

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Відбудова України – це справедливість. Тому що те, що зруйнувала Росія. І Росія повинна виплачувати репарації,

– сказав Зеленський.

Він додав, що Україна не хоче, аби світ їм пробачав. Але якщо хтось все ж бажає пробачати росіянам, то це не українці.

Якщо хтось хоче пробачати, хай закриє тоді. хтось повинен це відновлювати. Не тільки ми своїми руками. А грошима росіян,

– зробив заяву президент України.

Згідно з його слів, якщо Росія напряму щось не буде сплачувати, є то заморожені російські активи. Є багато інших інструментів, як забрати ці гроші та витратити на відбудову. Це стосується всіх регіонів країни.

Український лідер зазначив, що відбудова – це важливий процес. І це важливий сигнал щодо повернення людей в Україну.

Зауважте! Він сказав, що бізнес може брати участь у відбудові країни, бо йдеться про робочі місця, справедливість, гарантії економічного зростання для України.