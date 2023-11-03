Може бути по 35, а може й по 39: що відбувається з курсом долара

Готівковий курс долара та офіційний продовжують втрачати ціну. Експерти в один голос кажуть, що вплив на такі коливання має Нацбанк. Втім, є побоювання, що це може погано відобразитися на фінансовій допомозі, яку отримує Україна.

Ситуація на валютному ринку

Під час розмови з 24 Каналом економіст Ярослав Жаліло розповів чому курс долара зараз падає, а гривня укріплюється. Цьому сприяють певні особливості побудови української фінансової системи на сьогодні.

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Ярослав Жаліло Економіст, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Є достатньо потужний приплив в країну валюти в рамках міжнародної фінансової допомоги. За різними каналами, це і грантова, і позикова допомога. Ці кошти, які приходять, потім вливаються на український ринок, і відповідно вони насичують попит на валюту на міжбанківському ринку.

Крім того, зараз період, коли ситуація з експортом зерна ускладнена. Водночас працюють інші механізми, які дозволяються вивозити збіжжя. Відтак осінні пожвавлення експорту теж сприяють припливу валюти в країну.

Вплив має й циклічність на валютному ринку. Вона пов'язана з тим, що коли настає час сплати податків щоквартально, бізнеси, які мали валютний виторг й притримували його, зараз ці кошти "викидають" на валютний ринок, і це теж зміцніє гривню.

Теоретично можна працювати ще один чинник, але тут я не знаю, чи працює він вже, чи можливо ще ні. Тому що настає період, коли тим бізнесам, які мають циклічне виробництво, це аграрний бізнес, їм треба робити певні запаси: закуповувати для тваринництва корми, вносити необхідні хімікати в землю тощо. Це теж потребує коштів, і якщо кошти зберігалися, як валютний виторг у валюті, то зараз вони теж можуть конвертуватися,

– пояснює пан Ярослав.

Економіст Ілля Несходовський у коментарі 24 Каналу теж зауважує, що на спад вартості курсу долара, у першу чергу, вплинув Нацбанк, який зробив внутрішній керовний курс.

Ілля Несходовський Економіст, керівник аналітичного напряму мережі "АНТС" Крім того, регулятор у порівнянні з попереднім місяцем продав на 1 мільярд доларів більше й у порівнянні з середнім рівнем на 1,5 мільярда доларів більше. Відтак золотовалютні резерви зменшилися до 39 мільярдів. Логіку цього я не поясню, але це головна причина, чому це саме так.

Чи залишатиметься долар на тому самому рівні

Експерт Ярослав Жаліло запевняє, що такого не відбудеться. Нацбанк перейшов до керованого коливання курсу, тобто курс буде коливатися.

Відповідно такої стабільності у 36,6 гривні, як це було протягом попередніх місяців, не буде. Втім, коливання, на мою думку, не будуть значними. Крім того, курс на готівковому ринку теж коливатиметься в розумних межах,

– додає Жаліло.

Після того, як відбулася лібералізація, то навіть було зближення курсу готівкового та безготівкового. Якщо раніше коливання безготівкового курсу були більш автономні щодо коливань готівкового, то зараз готівковий курс можливо буде більше реагувати на коливання безготівкового.

Резерви розпродуються, а гривня укріплюється

Коливання, за прогнозами експерта, будуть в межах гривні, не більше.

Несходовський вважає, що якщо Національному банку захочеться, то він може зробити курс ще нижче – по 35 гривень за долар, продавши ще 2 мільярди золотовалютних резервів.

Втім, якщо НБУ буде приймати рішення відповідно до тих декларацій, які він раніше зробив, коли запустив гнучкий керований курс, то в цьому випадку має бути девальвація до рівня десь приблизно 38,5 гривні. Офіційний курс має піднятися як мінімум на гривню,

– пояснює експерт.

Він додає, що за таких умов в кінці року курс мав бути в районі від 38 до 39 гривень за долар. Тому, якщо виходите з об'єктивних економічних умов, то гривня має незначно девальвувати.

Але зараз Національний банк діє всупереч ринковим тенденціям. Тобто він просто розпродає золотовалютний резерв.

Як результат, у нас є укріплення. Тільки я вважаю, що це погано, тому що це створює відповідні ризики,

– зауважує він.

Наприклад, минулого місяця потреба у фінансуванні складала 4 мільярди, а надійшло всього 2,8 мільярда.

Чому НБУ не знижує гривню

що міністр фінансів Сергій Марченко заявляв раніше, що укріплення гривні може погано відобразитися на економіці України. Все через те, що це мінус для експортно орієнтованого бізнесу й загалом для економіки країни, адже середньорічний курс закладений набагато вищий, ніж він є насправді.

За словами Ярослава Жаліло, коливання курсу можуть бути різними, як зростати, так і падати. Нацбанк пішов на це для того, щоб трішки впровадити ринкові механізми курсоутворення. Плюс, для того, щоб зменшити потреби витрачання золотовалютних резервів на згладжування коливань.

Економіст Жаліло каже, що були навіть думки, що НБУ може піти на зниження курсу гривні, щоб подолати ці бюджетні диспропорції. Втім це було простіше зробити тоді, коли курс був фіксований.