Ситуация на валютном рынке

Во время разговора с 24 Каналом экономист Ярослав Жалило рассказал, почему курс доллара сейчас падает, а гривна укрепляется. Этому способствуют определенные особенности построения украинской финансовой системы на сегодня.

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Ярослав Жалило Экономист, заместитель директора Национального института стратегических исследований Есть достаточно мощный приток в страну валюты в рамках международной финансовой помощи. По разным каналам, это и грантовая, и заемная помощь. Эти средства, которые приходят, потом вливаются на украинский рынок, и соответственно они насыщают спрос на валюту на межбанковском рынке.

Кроме того, сейчас период, когда ситуация с экспортом зерна затруднена. В то же время работают другие механизмы, позволяющие вывозить зерно. Следовательно, осенние оживление экспорта тоже способствуют притоку валюты в страну.

Влияние оказывает и цикличность на валютном рынке. Она связана с тем, что когда наступает время уплаты налогов ежеквартально, бизнесы, которые имели валютную выручку и придерживали ее, сейчас эти средства "выбрасывают" на валютный рынок, и это тоже укрепит гривну.

Теоретически можно работать еще один фактор, но здесь я не знаю, работает ли он уже или, возможно, еще нет. Потому что наступает период, когда бизнесам, имеющим циклическое производство, это аграрный бизнес, им нужно делать определенные запасы: закупать для животноводства корма, вносить необходимые химикаты в землю и т.д. Это тоже требует средств, и если средства хранились, как валютная выручка в валюте, то сейчас они тоже могут конвертироваться,

– объясняет господин Ярослав.

Экономист Илья Несходовский в комментарии 24 Каналу тоже отмечает, что на спад стоимости курса доллара, в первую очередь, повлиял Нацбанк, который сделал ввнутренний управляемый курс.

Илья Несходовский Экономист, руководитель аналитического направления сети "АНТС" Кроме того, регулятор по сравнению с предыдущим месяцем продал на 1 миллиард долларов больше и по сравнению со средним уровнем на 1,5 миллиарда долларов больше. Следовательно, золотовалютные резервы уменьшились до 39 миллиардов. Логику этого я не объясню, но это главная причина, почему именно так.

Будет ли доллар оставаться на том же уровне

Эксперт Ярослав Жалило уверяет, что такого не произойдет. Нацбанк перешел к управляемому колебанию курса, то есть курс будет колебаться.

Соответственно, такой стабильности в 36,6 гривны, как это было в течение предыдущих месяцев, не будет. Впрочем, колебания, по моему мнению, не будут значительными. Кроме того, курс на наличном рынке тоже будет колебаться в разумных пределах,

– добавляет Жалило.

После того как произошла либерализация, даже было сближение курса наличного и безналичного. Если раньше колебания безналичного курса были более автономны по отношению к колебаниям наличного, то сейчас наличный курс возможно будет больше реагировать на колебания безналичного.

Обратите внимание! Колебания, по прогнозам эксперта, будут в пределах гривны, не больше.

Резервы распродаются, а гривна укрепляется

Несходовский считает, что если Национальному банку захочется, то он может сделать курс еще ниже – по 35 гривен за доллар, продав еще 2 миллиарда золотовалютных резервов.

Впрочем, если НБУ будет принимать решения в соответствии с теми декларациями, которые он ранее сделал, когда запустил гибкий управляемый курс, то в этом случае должна быть девальвация до уровня примерно 38,5 гривны. Официальный курс должен подняться как минимум на гривну,

– объясняет эксперт.

Он добавляет, что при таких условиях в конце года курс должен быть в районе от 38 до 39 гривен за доллар. Поэтому если исходите из объективных экономических условий, то гривна должна незначительно девальвировать.

Но сейчас Национальный банк действует вопреки рыночным тенденциям. То есть, он просто распродает золотовалютный резерв.

Как результат, у нас есть укрепление. Только я считаю, что это плохо, потому что это создает соответствующие риски,

– замечает он.

Например, в прошлом месяце потребность в финансировании составляла 4 миллиарда, а поступило всего 2,8 миллиарда.

Напоминаем, что министр финансов Сергей Марченко заявлял ранее, что укрепление гривны может плохо отразиться на экономике Украины. Все из-за того, что это минус для экспортно ориентированного бизнеса и в целом для экономики страны, ведь среднегодовой курс заложен гораздо выше, чем на самом деле.

Почему НБУ не снижает гривну

По словам Ярослава Жалило, колебания курса могут быть разными, как расти, так и падать. Нацбанк пошел на это для того, чтобы немного внедрить рыночные механизмы курсообразования. Плюс, для того чтобы уменьшить потребности расходования золотовалютных резервов на сглаживание колебаний.

Экономист Жалило говорит, что были даже мнения, что НБУ может пойти на снижение курса гривны, чтобы преодолеть эти бюджетные диспропорции. Впрочем, это было проще сделать тогда, когда курс был фиксированным.