20 січня 2025, 12:02
МВФ прогнозує зростання світової економіки у 2025 році
Основні тези
- МВФ прогнозує зростання глобального ВВП на 3,3% у 2025 році, покращивши попередній прогноз у 3,2%.
- Очікується зниження інфляції до 4,2% цьогоріч та до 3,5% у наступному році.
МВФ повідомляє про стабільне зростання глобального ВВП цьогоріч. Очікування, щодо цього показника підвищили.
Що відбуватиметься зі світовою економікою у 2025
Очікується, що цей показник на 2025 рік складе 3,3%, повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.
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За нашими прогнозами, глобальне зростання залишається стабільним на рівні 3,3% цього і наступного року.
Горінчас також розповів як зміниться рівень інфляції:
- знизиться до 4,2% цьогоріч;
- зменшиться до 3,5% у наступному році.
Це означає, що масштабні глобальні зсуви, які почалися з пандемії та війни в Україні й спровокували найбільший сплеск інфляції за 40 років, вже позаду,
– наголошує економіст.
Загалом очікуються такі зміни цьогоріч:
- у США економічна ситуація буде покращуватись, економіка зросте до 2,7%;
- у Єврозоні навпаки, зростання буде меншим ніж очікувалось через збільшення вартості енергоносіїв та низьку споживчу впевненість.
Зверніть увагу! Торік показник зростання глобального ВВП у 2025 очікувався на рівні 3,2% (йдеться про жовтневий прогноз у WEO).