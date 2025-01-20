МВФ прогнозує зростання світової економіки у 2025 році

МВФ повідомляє про стабільне зростання глобального ВВП цьогоріч. Очікування, щодо цього показника підвищили.

Що відбуватиметься зі світовою економікою у 2025

Очікується, що цей показник на 2025 рік складе 3,3%, повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

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П'єр-Олів'є Горінчас Головний економіст Міжнародного валютного фонду За нашими прогнозами, глобальне зростання залишається стабільним на рівні 3,3% цього і наступного року.

Горінчас також розповів як зміниться рівень інфляції:

знизиться до 4,2% цьогоріч;

зменшиться до 3,5% у наступному році.

Це означає, що масштабні глобальні зсуви, які почалися з пандемії та війни в Україні й спровокували найбільший сплеск інфляції за 40 років, вже позаду,

– наголошує економіст.

Загалом очікуються такі зміни цьогоріч:

у США економічна ситуація буде покращуватись, економіка зросте до 2,7%;

у Єврозоні навпаки, зростання буде меншим ніж очікувалось через збільшення вартості енергоносіїв та низьку споживчу впевненість.

Зверніть увагу! Торік показник зростання глобального ВВП у 2025 очікувався на рівні 3,2% (йдеться про жовтневий прогноз у WEO).