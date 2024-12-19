Куди там США до Росії: що відбувається з російською економікою зараз

Владімір Путін продовжує робити одіозні заяви, відносно "покращень в Росії". Зокрема, російський президент прокоментував стан економіки.

Як зросла російська економіка на думку Путіна

Як повідомляють російські ЗМІ, Путін заявив, що економіка Росії зросла за два роки майже на 8%. Європа та США, за словами російського лідера, мають нижчі показники.

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Владімір Путін Президент Росії Міжнародні інститути фінансово економічні поставили Росію на перше місце в Європі по об'єму економіки, по парітету купівельної спроможності.

Щоправда, Путін не уточнив, які саме інститути оцінили ситуацію таким чином. Загалом, якщо підсумовувати сказане російським президентом, зараз економіку Росії можна характеризувати так:

Інфляція перевищила 9%, але зарплати зросли на 9%. Щоправда, Путін зазначив, що це середнє значення і деякі росіяни могли не відчути такого збільшення виплат.

Коли я сказав, що інфляція десь 9% і є зростанням зарплат і доходів населення, це усереднені цифри. Країна величезна і хтось послухає та скаже: "Що ти несеш". Я говорю про середні цифри,

– наголосив Путін.

Санкції на Росію майже не впливають.

Інфляція в Росії спровокована тим, що пропозиція не встигає за попитом.

В Росії низький рівень безробіття – 2,3%. Варто зауважити, що він зумовлюється демографічною кризою, а не хорошою ситуацією на ринку праці, проте Путін цього уточнення не зробив.

З боку російського президента прозвучала і певна "критика" на адресу Центробанку.

Деякі експерти вважають, що Центробанк міг би ефективніше використовувати інструменти, не пов'язані з підвищенням ключової ставки. ЦБ це став робити десь улітку, але ці експерти вважають, що це можна і потрібно було робити раніше,

– каже Путін.

Нагадаємо! Влітку Центробанк Росії підняв ключову ставку до 21%. Це рекордне значення, починаючи з 2013 року.

Що насправді відбувається у російській економіці

Попри усі позитивні твердження Путіна, в реальності економіка Росія "перегріта". Зокрема, через велику кількість вливань.

Потрібно розуміти, що вагому частку зростання російської економіки сформував оборонний сектор. Росія продовжує витрачати мільярди на війну проти України, ігноруючи інші галузі, які потребують підтримки.