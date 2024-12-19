Яка реакція Китаю на рішення ЄС

Так Китай висловлює жаль та рішуче виступає проти такого рішення Європейського союзу, пише 24 канал з посиланням на China Daily.

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Зазначається, що Євросоюз не прислухався до неодноразових заперечень та заяв Китаю. Зокрема речник Міністерства торгівлі країни сказав, що Пекін завжди виступав проти односторонніх санкцій. Він наголосив, що вони не мають підстав у міжнародному праві та не санкціоновані Радою Безпеки Організації Об'єднаних Націй.

Зауважте! Крім того, речник Міністерства торгівлі Китаю заявив, що дії Європи суперечать консенсусу, досягнутому китайськими та європейськими лідерами. Водночас він відзначив негативний вплив цього рішення на економічні та торгівельні відносини між Китаєм та Євросоюзом.

Що ще заявили у Китаї щодо обмежень

Так Пекін закликає Європу діяти відповідно до підтримки всеосяжного стратегічного партнерства між Китаєм і Євросоюзом та забезпечення стабільності глобальних промислових і логістичних ланцюгів. Тому країна вимагає від Європи негайно припинити помилкову практику внесення китайських компаній до "чорних списків" та припинити завдавати шкоди законним інтересам китайських підприємств.

Важливо! Наголошується, що Китай вживатиме необхідних заходів. Як пояснив речник, це необхідно для рішучого захисту законних прав та інтересів китайських підприємств.