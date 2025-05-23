Дивідендів не буде: "Газпром" ухвалив нове рішення

Рада директорів "Газпрому" вирішила не виплачувати дивіденди за тогорічний прибуток. Таке рішення ухвалюється не вперше.

Чому "Газпром" ухвалив таке рішення

Як повідомляють російські ЗМІ, інвестори відреагували на таке рішення негативно. До того ж акції "Газпрому" лише за 5 хвилин втратили більш як 2% на Московської біржі.

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Зверніть увагу! Через це падіння, вартість акцій наближалась до 130 рублів (мінімуму, починаючи з 16 квітня).

Варто зауважити, що таке рішення було доволі очікуваним. Хоча звітність "Газпрому" за 2024 рік показала, що чистий прибуток компанії торік сягнув 1,32 трильйона рублів.

"Газпром" не сплачував дивіденди за підсумками року уже декілька років. Востаннє компанія зробила ці виплати за 2020 рік.

Зауважте! У 2022 "Газпром" таки виплатив дивіденди, але лише за перше півріччя. Сума за цей період сягнула – 1,2 трильйона рублів. Такі значні дивіденди були через рекордно високі ціни на газ після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Потрібно розуміти, що "Газпром" сильно постраждав через початок повномасштабної війни в Україні. Адже він втратив один з наймасштабніших ринків збуту – європейський.

У 2023 році "Газпром" визнали найзбитковішою компанією Росії. Тоді його чистий збиток сягнув 6,1 мільярда доларів.