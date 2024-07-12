Що відбувається на Московській біржі
Як повідомляють російські ЗМІ, Московську біржу "захопив" юань. Саме китайська валюта стала ключовою у тамтешніх фінансових операціях.
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Відповідно до даних російського Центробанку, юань займає 99,6% від усього біржового валютного ринку. Ще 0,4% розподілилися між валютами країн, прихильних до Росії. Йдеться про казахський тенге та білоруський рубль.
Для порівняння, до початку повномасштабної російсько-української війни, частка юаня на Московській біржі не перевищувала 3,5% від усіх валютних угод. Цей показник почав різко зростати саме після введення санкцій.