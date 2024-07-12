Что происходит на Московской бирже

Как сообщают российские СМИ, Московскую биржу "захватил" юань. Именно китайская валюта стала ключевой в тамошних финансовых операциях.

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Согласно данным российского Центробанка, юань занимает 99,6% от всего биржевого валютного рынка. Еще 0,4% распределились между валютами стран, благосклонных к России. Речь идет о казахском тенге и белорусском рубле.

Для сравнения, до начала полномасштабной российско-украинской войны, доля юаня на Московской бирже не превышала 3,5% от всех валютных сделок. Этот показатель начал резко расти именно после введения санкций.

Интересно, что доля турецкой лиры значительно сократилась в этом году. Если еще в 2023 году объемы торгов этой валюты ежемесячно достигали 50 млрд рублей, то в настоящее время это значение сократилось в ориентировочно 100 раз.