Что происходит на Московской бирже
Как сообщают российские СМИ, Московскую биржу "захватил" юань. Именно китайская валюта стала ключевой в тамошних финансовых операциях.
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Согласно данным российского Центробанка, юань занимает 99,6% от всего биржевого валютного рынка. Еще 0,4% распределились между валютами стран, благосклонных к России. Речь идет о казахском тенге и белорусском рубле.
Для сравнения, до начала полномасштабной российско-украинской войны, доля юаня на Московской бирже не превышала 3,5% от всех валютных сделок. Этот показатель начал резко расти именно после введения санкций.