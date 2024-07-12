Зміни переносяться на серпень

Банкір Тарас Лєсовий розповів для 24 Каналу, що основні очікувані зміни, а це продовження м'якої девальвації гривні разом з інфляційними наслідками здорожчання електроенергії та ланцюжок зростання споживчих цін переносяться ближче до серпня.

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Можна припустити, що такий відносний штиль в межах режиму "керованої гнучкості" триватиме до середини серпня, тобто майже весь літній період.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Водночас всі основні зміни вже зараз мають "накопичувальний ефект", адже повільно та поки не системно вже помітні цінові зміни: і не виключено, що у вересні нас очікуватимуть процеси, подібні до квітнево-травневих, коли зміни на валютному ринку були досить відчутними. Одне важливе зауваження: попри можливі курсові зміни відбуватимуться не різко, і досягнення нових коридорів відбуватиметься поступово.

Зверніть увагу! Ймовірно, що у вересні – жовтні можуть сформуватися нові валютні коридори в межах 41 – 42 гривень за долар та 44 – 47 гривень за євро.

Крім того, за словами Лєсового, ринок буде "під наглядом" регулятора, який не дасть розгулятися ажіотажним "вірусам".

Тобто "система" (матриця) змін, як то розмір щоденних коливань, міжкурсова різниця, "люфт" тижневих відхилень курсів тощо будуть майже не змінні,

– каже Тарас Лєсовий.

На які кориди коливань очікувати наступного тижня

З 15 по 21 липня основні характеристики валютного ринку будуть майже без змін.

Коридори валютних коливань: 40 – 41 гривень за долар та 43 – 45 гривень за євро на міжбанку. На готівковому ринку – 40 – 41,2 гривні за долар та 43 – 46 гривень за євро.

40 – 41 гривень за долар та 43 – 45 гривень за євро на міжбанку. На готівковому ринку – 40 – 41,2 гривні за долар та 43 – 46 гривень за євро. Поточні (щоденні) курсові коливання: міжбанк – до 0,2 – 0,3 гривні, комбанки – до 0,3 – 0,5 гривні, обмінні пункти – до 0,5 гривні.

міжбанк – до 0,2 – 0,3 гривні, комбанки – до 0,3 – 0,5 гривні, обмінні пункти – до 0,5 гривні. Різниця між курсами купівлі та продажу: міжбанк – до 0,05 гривні за долар, до 0,1 гривні за євро, комерційні банки – до 0,5 – 0,6 гривні за долар, до 0,8 – 1 гривні на євро, обмінні пункти – до 0,6 – 1 гривні на долар, до 1 – 1,3 гривні на євро.

міжбанк – до 0,05 гривні за долар, до 0,1 гривні за євро, комерційні банки – до 0,5 – 0,6 гривні за долар, до 0,8 – 1 гривні на євро, обмінні пункти – до 0,6 – 1 гривні на долар, до 1 – 1,3 гривні на євро. Різниця курсів купівлі: комбанки – 0,2 – 0,3 гривні за долар, 0,3 – 0,5 за євро, обмінні пункти – 0,3 – 0,5 гривні за долар, 0,5 – 0,7 за євро.

комбанки – 0,2 – 0,3 гривні за долар, 0,3 – 0,5 за євро, обмінні пункти – 0,3 – 0,5 гривні за долар, 0,5 – 0,7 за євро. Різниця курсів продажу: комбанки — 0,1 – 0,2 гривні за долар, 0,2 – 0,3 гривні за євро, обмінні пункти – 0,3 – 0,5 гривні за долар, до 0,5 гривні за євро.

комбанки — 0,1 – 0,2 гривні за долар, 0,2 – 0,3 гривні за євро, обмінні пункти – 0,3 – 0,5 гривні за долар, до 0,5 гривні за євро. Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку – 0,3 – 0,5 гривні.

між курсами міжбанку і готівкового ринку – 0,3 – 0,5 гривні. Середні курсові відхилення протягом тижня: до 2% від стартового курсу тижня.

Таким чином, середина липня мало чим відрізнятиметься від попередніх 3 – 4 тижнів: курсові коливання є досить кволими й не порушують меж нових коридорів,

– підсумовує Лєсовий.

Водночас основні події на ринку стануться ближче до осені, коли може поновитися процес девальвації під тиском об’єктивних економічних факторів.