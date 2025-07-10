Інфляція в Росії злетіла до максимуму з 2022 року: у чому причина

Інфляція в Росії досягла рівня весни 2022 року, коли відбувалася паніка через загрозу економічної кризи на тлі повномасштабної війни в Україні. У Росстаті дослідили проблему й виявили, у чому причина такого стрибка.

Чому інфляція в Росії злетіла

За перший тиждень липня інфляція склала 0,79%, повідомляє 24 Канал з посиланням на російську службу статистики.

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Це максимальне тижневе зростання індексу споживчих цін з весни 2022 року, коли ціни стрімко зростали через побоювання економічної кризи та обвалу рубля. Навіть у період прискорення інфляції наприкінці 2023 тижневий приріст у країні не перевищував 0,5%.

Єдина причина стрибка інфляції – підвищення тарифів на комуналку. Російський уряд планував, що тарифи зростуть у середньому 11,9%, але багато регіонів встановили свої розцінки. Так в середньому по країні тарифи на комунальні послуги зросли на 13-15%.

За даними Мінекономрозвитку Росії, за винятком комунальних послуг ціни на споживчому ринку на звітному тижні не змінилися. Аналітики також оцінюють вклад тарифів нарівні з інфляцією: 0,79%.

Як зросли ціни на комуналку в Росії

Тарифи на комуналку у середньому по Росії змінилися:

на водопостачання холодне – +14,9%;

водовідведення – +14,6%;

водопостачання гаряче та опалення – +13,8%;

газ скраплений – +13,5%;

електроенергію – +13%.

Натомість спочатку планували, що з 1 липня тарифи на газ зростуть у середньому на 10,3%, на електроенергію – на 12,6%. Минулого року індексація складала 9,8%, у 2023 році – 8,11%.

Найбільше подорожчання очікували в Архангельській області – до 24,8%, у Мордовії, Челябінській області, Дагестані та Татарстані – понад 22%.