Як війна в Ірані вплинула на економіку Росії

Аналітики стверджують, що військові дії Ізраїлю та США проти іранського режиму призвели до серйозних наслідків для плодоовочевого ринку регіону, у тому числі й Росії, яка в останні роки різко збільшила свою залежність від постачання іранських овочів та фруктів, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit.

Читайте також Вартість ячменю в Україні зростає через низьку врожайність: яка причина

Експерти зазначають, що Іран, який входить до топ-20 найбільших експортерів плодоовочевої продукції та горіхів у світі за виторгом, відомий тим, що експортує свою продукцію за неймовірно низькими цінами. Низькі ціни Ірану – наслідок зубожіння населення за роки правління аятол і, як наслідок, низької вартості робочої сили, що є важливим компонентом собівартості вирощування фруктів та овочів.

Цікаво! Саме низька ціна сприяє тому, що іранські фрукти та овочі знаходять нові ринки збуту на Близькому Сході, Азії та Росії. У цьому якість цієї продукції залишається відповідним ціні, тобто. порівняно невисоким. Однак для небагатих країн, таких як Росія та інші країни Центральної Азії, дешева іранська продукція є дуже важливим компонентом продовольчої безпеки.

Іран – великий експортер фруктів та овочів

За обсягами експорту Іран входить до найбільших світових експортерів свіжого яблука, фісташок, помідорів, фініків, сухофруктів, винограду, апельсинів, ківі, цибулі, кавунів та інших товарів плодоовочевої групи. При цьому постачання з Ірану в останні роки значною мірою формують ціни на яблуко, фісташку, виноград та низку інших овочів та фруктів на ринку Росії.

Однак наразі Іран, який є найближчим партнером Росії в агресії проти України, не може забезпечувати постачання продукції. У країні паралізований банківський сектор, практично немає зв'язку та Інтернету, важко купити дизельне паливо для доставки та є інші логістичні складності.

Зверніть увагу! Тому російські імпортери змушені терміново шукати заміну дешевої іранської продукції інших країнах. Однак це просто неможливо, оскільки інші постачальники практично завжди продавали продукцію за вищою ціною. Крім того, Росія сама собі заборонила імпортувати фрукти та овочі з більшості країн Європи та низки інших провідних країн-імпортерів, що тепер ставить її у певний продовольчий глухий кут.

Чому економіка Росії страждає

Це погана новина для російської економіки, де однією із головних проблем є висока інфляція. Навіть за офіційними даними, інфляція в країні-агресорі перевищує 10%, а за оцінками незалежних експертів наближається до 30-40% на рік.

Нині запаси торішньої продукції в Росії мінімальні, ранню продукцію, яка завжди дорога, тільки починають збирати, а по сезонних фруктах, таких як черешня, персик, абрикос, лохина, малина та інші – Росія майже повністю залежить від імпорту. Відповідно, ймовірно, що овочі та фрукти в Росії в червні, коли зазвичай ціни на цю продукцію починають знижуватися, дадуть додатковий імпульс для зростання інфляції.

Зверніть увагу! У цій ситуації непогано заробляють експортери овочів і фруктів з Узбекистану, Таджикистану, Туркменістану, Грузії, Азербайджану та Вірменії, які повідомляють про зростання експортних цін на ряд овочів і фруктів на 30 – 60% по відношенню до середньорічних проблем. продукції, тому що виробники, які і так перебували у вкрай тяжкому фінансовому становищі, зараз втрачають величезні кошти.