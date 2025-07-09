У розмові з 24 Каналом економічний оглядач Максим Блант пояснив, завдяки чому виживає російська економіка та звідки Путін бере гроші на війну проти України.

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Звідки у Росії гроші на війну

Центральний банк Росії запроваджує механізм, який працює у багатьох країнах світу – кредити комерційним банкам під ключову ставку. Простіше кажучи, регулятор видає кошти, банки їх отримують і в обмін купують урядові облігації. У США, наприклад, схожа схема реалізується через Федеральний резерв.

Проте в умовах російської воєнної економіки ця модель може мати небезпечні наслідки, передусім – інфляційні.

Це власне єдине джерело фінансування будь-якого державного боргу. Втім, у цій схемі є один недолік – коли цей механізм працює занадто активно, то можливий стрімкий ріст інфляції,

– мовив Блант.

За його словами, такий друк грошей, особливо якщо ці гроші роздають під низькі відсотки, призводить до росту цін. Центральний банк підвищує облікову ставку, щоб стримати цей процес.

Комерційний сектор під такі високі відсотки не готовий брати кредити, тоді як уряд братиме під будь-які відсотки. Є приклад у російській історії, зокрема, коли державні короткострокові облігації (ГКО) випускалися під 20 – 30% річних. Зараз у Росії до цього все йде.