В разговоре с 24 Каналом экономический обозреватель Максим Блант объяснил, благодаря чему выживает российская экономика и откуда Путин берет деньги на войну против Украины.

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Откуда у России деньги на войну

Центральный банк России вводит механизм, который работает во многих странах мира – кредиты коммерческим банкам под ключевую ставку. Проще говоря, регулятор выдает средства, банки их получают и в обмен покупают правительственные облигации. В США, например, похожая схема реализуется через Федеральный резерв.

Однако в условиях российской военной экономики эта модель может иметь опасные последствия, прежде всего – инфляционные.

Это собственно единственный источник финансирования любого государственного долга. Впрочем, в этой схеме есть один недостаток – когда этот механизм работает слишком активно, то возможен стремительный рост инфляции,

– сказал Блант.

По его словам, такая печать денег, особенно если эти деньги раздают под низкие проценты, приводит к росту цен. Центральный банк повышает учетную ставку, чтобы сдержать этот процесс.

Коммерческий сектор под такие высокие проценты не готов брать кредиты, тогда как правительство будет брать под любые проценты. Есть пример в российской истории, в частности, когда государственные краткосрочные облигации (ГКО) выпускались под 20 – 30% годовых. Сейчас в России к этому все идет.