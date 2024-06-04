Чому тариф на електроенергію зріс, а відключень світла стало більше

З 1 червня зріс тариф на світло. Однак, попри те, що вартість електроенергії значно збільшилась, відключень менше не стане, навпаки їхня кількість може зрости.

Чи триватимуть відключення світла

У коментарі 24 Каналу експерт Володимир Омельченко пояснив, що відключення світла триватимуть щонайменше до закінчення війни. Є значна вірогідність, що це відбуватиметься і деякий час після припинення бойових дій.

Читайте також Залишився один день: коли подавати показники лічильника за газ, аби не переплачувати

За словами Омельченко, влітку може навпаки збільшитись кількість відключень. Це пов'язано не тільки зі збільшенням потреб споживачів, а і з ремонтними роботами.

Володимир Омельченко Директор енергетичних програм Центру Разумкова З одного боку, ремонтної кампанії, а з іншого боку – збільшаться витрати через спекотну погоду і підвищене використання кондиціонерів. Це по-перше. А по-друге, за два місяці неможливо відремонтувати значні обсяги зруйнованої потужності, оскільки це потребує набагато більше часу.

Омельченко застерігає, що відновити усі енергетичні потужності поки що неможливо. Головним завданням енергетиків є зменшення дефіциту та забезпечення цілісності системи. Енергопромисловість має не тільки закривати потреби споживачів, а й оборонного сектору.

Який зараз тариф на електроенергію

З 1 червня тариф для населення складає 4,32 гривні за кіловат-годину. Однак, навіть цього значення недостатньо, щоб покрити витрати на забезпечення населення електроенергією.

Заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук наголосила, що теперішній тариф дозволить продовжувати ремонт у енергосистемі. Проте, ринковою вартістю електроенергії усе ж є 7,50 гривень за кіловат-годину.