Ще одна причина для припинення пенсій: кого це торкнеться

В уряді можуть ухвалити законопроєкт, який пропонує скасовувати пенсійні виплати у випадку, коли старша особа не користується пенсійною карткою в банку 6 місяців.

Чому можуть скасувати пенсію

В одному із законопроєктів пропонується запровадити нову причину для скасування пенсій. Йдеться про тих, хто не знімає пенсії з банківських карток.

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Згідно з документом, якщо його ухвалять в уряді, банки повинні повідомляти про пенсійні рахунки, з якими не знімали та не витрачали кошти 6 місяців, а саме на покупки, оплату комунальних послуг, поповнення мобільного рахунку тощо.

Як повернути пенсію у такому випадку

Банк повинен повідомити пенсіонера про те, що якщо він чи вона не витратить кошти з пенсійної картки, то їх передадуть до Пенсійного фонду. Це робиться за 14 днів до кінця терміну.

Якщо з боку пенсіонера жодних дій не зроблено, то через два тижні Фонд зніме всю суму, виплачену на рахунок протягом 6 місяців.

Повернути кошти можна пройшовши ідентифікацію,

А в Кабміні пояснили, що таким чином гроші перестануть нараховувати тим пенсіонерам, які загинули на окупованих територіях та тим, хто вважається зниклим безвісти.

Для чого щороку проходити ідентифікацію

Пенсіонери мають проходити щорічну ідентифікацію для того, що отримувати пенсію. Це можна зробити як онлайн, так і офлайн безпосередньо в “Ощадбанку”. Термін фізичної ідентифікації триватиме до кінця січня 2024 року.

ВПО можуть не проходити цю процедуру через те, що їм перевіряють кожні 6 місяців право на виплати.

Але внутрішні переселенці, які перебували на обліку до 24 лютого 2022 року, мають можливість пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2023 року.