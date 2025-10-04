Частина українців більше не зможе передати показники лічильників для коректних нарахувань у платіжках за комуналку. Кого це стосується та як діяти, якщо ви потрапили до цієї категорії, читайте далі.

Хто більше не зможе передати показники лічильника?

Передати показники лічильників у 2025 році не зможуть ті українці, які не проведуть обов’язкову повірку приладів обліку у визначений законом термін, пише 24 Канал з посиланням на ДТЕК.

Якщо цього не зробити вчасно, показники лічильника не братимуться до уваги. У такому разі обсяг спожитої води нараховуватимуть за загальнобудинковими нормами, що призведе до суттєвого збільшення сум у платіжках.

Важливо! Повірку споживач має організувати самостійно. А саме запросити фахівців, оплатити послугу та надати результати перевірки до водоканалу.

Чи обов’язкова повірка лічильників для українців?

Водночас у "Київтеплоенерго" нагадують, що повірка лічильників є обов’язковою процедурою, яку потрібно проходити раз на чотири роки. Вона підтверджує справність лічильника та точність його показань.

Якщо споживач не забезпечить проведення перевірки, постачальники комунальних послуг мають право перейти на інший порядок нарахування спожитої води, тобто без урахування фактичних показників.

Зауважте! Це автоматично збільшує розмір щомісячних платежів.

