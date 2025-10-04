Переплата за комуналку гарантована: у кого більше не приймуть показники лічильників
- Українці, які не проведуть обов'язкову повірку лічильників у визначений термін, не зможуть передати їх показники для коректних нарахувань у 2025 році.
- Без проведеної повірки обсяг спожитої води буде нараховуватися за загальнобудинковими нормами, що суттєво збільшить суму в платіжках.
Частина українців більше не зможе передати показники лічильників для коректних нарахувань у платіжках за комуналку. Кого це стосується та як діяти, якщо ви потрапили до цієї категорії, читайте далі.
Хто більше не зможе передати показники лічильника?
Передати показники лічильників у 2025 році не зможуть ті українці, які не проведуть обов’язкову повірку приладів обліку у визначений законом термін, пише 24 Канал з посиланням на ДТЕК.
Якщо цього не зробити вчасно, показники лічильника не братимуться до уваги. У такому разі обсяг спожитої води нараховуватимуть за загальнобудинковими нормами, що призведе до суттєвого збільшення сум у платіжках.
Важливо! Повірку споживач має організувати самостійно. А саме запросити фахівців, оплатити послугу та надати результати перевірки до водоканалу.
Чи обов’язкова повірка лічильників для українців?
Водночас у "Київтеплоенерго" нагадують, що повірка лічильників є обов’язковою процедурою, яку потрібно проходити раз на чотири роки. Вона підтверджує справність лічильника та точність його показань.
Якщо споживач не забезпечить проведення перевірки, постачальники комунальних послуг мають право перейти на інший порядок нарахування спожитої води, тобто без урахування фактичних показників.
Зауважте! Це автоматично збільшує розмір щомісячних платежів.
Що ще відомо про комунальні послуги в Україні: коротко про головне
Станом на другий квартал 2025 року загальна заборгованість українців за комунальні послуги сягнула 106,6 мільярда гривень. Найбільше боргів накопичено за теплопостачання та гарячу воду, газопостачання, а також за електроенергію.
Ті українці, які були відсутні у своїй квартирі чи будинку понад 30 днів, мають право подати заяву до постачальника послуг та довідку, що підтверджує їхню відсутність, аби тимчасово призупинити нарахування комунальних платежів.