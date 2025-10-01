Хто більше не зможе передати показники лічильника?
Передати показники лічильників у 2025 році не зможуть ті українці, які не проведуть обов’язкову повірку приладів обліку у визначений законом термін, пише 24 Канал.
Частина українців більше не зможе передати показники лічильників для коректних нарахувань у платіжках за комуналку. Кого це стосується та як діяти, якщо ви потрапили до цієї категорії, читайте далі.
