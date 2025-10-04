Кто больше не сможет передать показания счетчика?

Передать показания счетчиков в 2025 году не смогут те украинцы, которые не проведут обязательную поверку приборов учета в определенный законом срок, пишет 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.

Если этого не сделать вовремя, показатели счетчика не будут приниматься во внимание. В таком случае объем потребленной воды будут начислять по общедомовым нормам, что приведет к существенному увеличению сумм в платежках.

Важно! Поверку потребитель должен организовать самостоятельно. А именно пригласить специалистов, оплатить услугу и предоставить результаты проверки в водоканал.

Обязательна ли поверка счетчиков для украинцев?

В то же время в "Киевтеплоэнерго" напоминают, что поверка счетчиков является обязательной процедурой, которую нужно проходить раз в четыре года. Она подтверждает исправность счетчика и точность его показаний.

Если потребитель не обеспечит проведение проверки, поставщики коммунальных услуг имеют право перейти на другой порядок начисления потребленной воды, то есть без учета фактических показателей.

Обратите внимание! Это автоматически увеличивает размер ежемесячных платежей.

Что еще известно о коммунальных услугах в Украине: коротко о главном