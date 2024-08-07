Чому деяким людям не перераховують пенсії та надбавки до них
7 серпня 2024, 08:42Читать новость на русском
Зазвичай пенсії включають не лише основний розмір, а й різні доплати: за стаж, вік, до мінімального розміру тощо. Відтак, може виникнути враження, що пенсія не зростає, хоч це і не так.
Які є надбавки до пенсії
Надбавки до пенсії можливі або за надлишковий стаж, або при досягненні певного віку.
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Надбавки до пенсій мають пенсіонери віком 70, 75 і 80 років. Насправді надбавки нараховуються лише в певні моменти:
- У 70 років встановлюється доплата до 300 гривень з дня народження.
- У 75 років додається 156 гривень, загальний розмір надбавки становить 456 гривень.
- У 80 років додається ще до 114 гривень, загальний розмір надбавки складає 570 гривень.
- У 73 роки З жовтня 2022 року встановлена доплата в розмірі 300 гривень, яка не переглядалася.