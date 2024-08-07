Чому деяким людям не перераховують пенсії та надбавки до них

7 серпня 2024, 08:42
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Зазвичай пенсії включають не лише основний розмір, а й різні доплати: за стаж, вік, до мінімального розміру тощо. Відтак, може виникнути враження, що пенсія не зростає, хоч це і не так.

Які є надбавки до пенсії 

Надбавки до пенсії можливі або за надлишковий стаж, або при досягненні певного віку.

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Надбавки до пенсій мають пенсіонери віком 70, 75 і 80 років. Насправді надбавки нараховуються лише в певні моменти:

  • У 70 років встановлюється доплата до 300 гривень з дня народження.
  • У 75 років додається 156 гривень, загальний розмір надбавки становить 456 гривень.
  • У 80 років додається ще до 114 гривень, загальний розмір надбавки складає 570 гривень.
  • У 73 роки З жовтня 2022 року встановлена доплата в розмірі 300 гривень, яка не переглядалася.
До слова! У червні не планувалося масового підвищення пенсій, зокрема для тих, кому виповнилося 73 роки, оскільки такі перерахунки законодавством не передбачені.
Автор: Дарія Подвишенна