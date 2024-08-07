Які є надбавки до пенсії

Надбавки до пенсії можливі або за надлишковий стаж, або при досягненні певного віку.

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Надбавки до пенсій мають пенсіонери віком 70, 75 і 80 років. Насправді надбавки нараховуються лише в певні моменти:

У 70 років встановлюється доплата до 300 гривень з дня народження.

встановлюється доплата до 300 гривень з дня народження. У 75 років додається 156 гривень, загальний розмір надбавки становить 456 гривень.

додається 156 гривень, загальний розмір надбавки становить 456 гривень. У 80 років додається ще до 114 гривень, загальний розмір надбавки складає 570 гривень.

додається ще до 114 гривень, загальний розмір надбавки складає 570 гривень. У 73 роки З жовтня 2022 року встановлена доплата в розмірі 300 гривень, яка не переглядалася.

До слова! У червні не планувалося масового підвищення пенсій, зокрема для тих, кому виповнилося 73 роки, оскільки такі перерахунки законодавством не передбачені.