Какие есть надбавки к пенсии
Надбавки к пенсии возможны или за избыточный стаж, или при достижении определенного возраста.
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Надбавки к пенсиям имеют пенсионеры в возрасте 70, 75 и 80 лет. На самом деле надбавки начисляются только в определенные моменты:
- У 70 лет устанавливается доплата до 300 гривен со дня рождения.
- У 75 лет добавляется 156 гривен, общий размер надбавки составляет 456 гривен.
- У 80 лет добавляется еще до 114 гривен, общий размер надбавки составляет 570 гривен.
- У 73 года С октября 2022 года установлена доплата в размере 300 гривен, которая не пересматривалась.