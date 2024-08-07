Какие есть надбавки к пенсии

Надбавки к пенсии возможны или за избыточный стаж, или при достижении определенного возраста.

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Надбавки к пенсиям имеют пенсионеры в возрасте 70, 75 и 80 лет. На самом деле надбавки начисляются только в определенные моменты:

У 70 лет устанавливается доплата до 300 гривен со дня рождения.

устанавливается доплата до 300 гривен со дня рождения. У 75 лет добавляется 156 гривен, общий размер надбавки составляет 456 гривен.

добавляется 156 гривен, общий размер надбавки составляет 456 гривен. У 80 лет добавляется еще до 114 гривен, общий размер надбавки составляет 570 гривен.

добавляется еще до 114 гривен, общий размер надбавки составляет 570 гривен. У 73 года С октября 2022 года установлена доплата в размере 300 гривен, которая не пересматривалась.

К слову! У июне не планировалось массового повышения пенсий, в частности для тех, кому исполнилось 73 года, поскольку такие перерасчеты законодательством не предусмотрены.