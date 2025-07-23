Чому трудовий стаж можуть не зарахувати: через це ваша пенсія буде менша

Багато українців стикаються з тим, що частина їхнього стажу незарахована. Через це, кінцева сума пенсії буде менша.

Чому ПФУ зараховує менший стаж?

Вимоги до стажу поступово посилювались протягом років. Відповідно, змінювався і сам механізм розрахунку пенсії, повідомляє 24 Канал з посиланням на "На пенсії".

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Сергій Коробкін Експерт з пенсійної справи За раніше чинним законодавством мінімальна пенсія за віком гарантувалася за наявності не менше 25 років стажу у чоловіків та не менше 20 років – у жінок. Це стосується осіб, які пішли на пенсію до 1 жовтня 2011 року. Для тих, хто пішов на пенсію, пізніше вимоги до стажу стали суворішими.

З 2018 року набули чинності такі зміни:

жінкам потрібно уже 30 років стажу;

чоловікам – 35 років.

Як пояснив Коробкін, ця зміна не спричинила зменшення виплат пенсіонерів, що пішли на заслужений відпочинок раніше. Навпаки, відбувається перегляд пенсійних справ та нарахування додаткових надбавок.

Експерт зазначає, що причини чому стаж не враховується повністю, такі: