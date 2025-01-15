Стає все гірше: як скорочується найбільша економіка Європи

Економка Німеччини у 2024 році знову скоротилась. Падіння відбувається другий рік поспіль.

Що відбувалося економкою Німеччини

За 2024 рік економка Німеччини скоротилась на 0,2%, повідомляє 24 Канал з посилання на Reuters.

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У 2023 році німецька економіка скоротилась на 0,3%. Такого падіння не було, з початку 2000-х років.

Зверніть увагу! Раніше саме Німеччина вважалася найбільшою економікою Європи.

Чому погіршується економіка Німеччини

Першочергово німецька експортноорієнтована економіка постраждала від слабкого світового попиту. До того ж на ситуацію вплинуло зростання рівня конкуренції, зокрема з Китаєм.

Як змінилась ситуація у 2024 році:

експорт знизився на 0,8%, порівняно з 2023 роком;

споживчі витрати збільшились на 0,3% (якщо порівнювати з 2023 роком);

дефіцит бюджету сягнув 113 мільярдів євро, це на 5,5 мільярдів євро більше ніж у 2023 році;

дефіцит сектору загальнодержавного управління сягнув 2,6% ВВП (порівняно з 2023 роком ситуація не змінилась).

Зауважте! Головною причиною розпаду трипартійної коаліції канцлера Німеччини Олафа Шольца вважається конфлікт через різні погляди на стратегію, яка мала б бути реалізована для порятунку економіки.