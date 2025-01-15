Стає все гірше: як скорочується найбільша економіка Європи
- Економіка Німеччини скоротилася на 0,2% у 2024 році, продовжуючи спад, що почався у 2023 році.
- Торік експорт у Німеччині знизився на 0,8%, споживчі витрати зросли на 0,3%, а дефіцит сектору загальнодержавного управління залишився на рівні 2,6% ВВП.
- Розбіжності у стратегіях урядовців призвели до розпаду трипартійної коаліції канцлера Олафа Шольца.
Економка Німеччини у 2024 році знову скоротилась. Падіння відбувається другий рік поспіль.
Що відбувалося економкою Німеччини
За 2024 рік економка Німеччини скоротилась на 0,2%, повідомляє 24 Канал з посилання на Reuters.
Читайте також Спадок в Україні: за яких умов осіб можуть позбавити права на майно у 2025 році
У 2023 році німецька економіка скоротилась на 0,3%. Такого падіння не було, з початку 2000-х років.
Зверніть увагу! Раніше саме Німеччина вважалася найбільшою економікою Європи.
Чому погіршується економіка Німеччини
Першочергово німецька експортноорієнтована економіка постраждала від слабкого світового попиту. До того ж на ситуацію вплинуло зростання рівня конкуренції, зокрема з Китаєм.
Як змінилась ситуація у 2024 році:
- експорт знизився на 0,8%, порівняно з 2023 роком;
- споживчі витрати збільшились на 0,3% (якщо порівнювати з 2023 роком);
- дефіцит бюджету сягнув 113 мільярдів євро, це на 5,5 мільярдів євро більше ніж у 2023 році;
- дефіцит сектору загальнодержавного управління сягнув 2,6% ВВП (порівняно з 2023 роком ситуація не змінилась).
Зауважте! Головною причиною розпаду трипартійної коаліції канцлера Німеччини Олафа Шольца вважається конфлікт через різні погляди на стратегію, яка мала б бути реалізована для порятунку економіки.